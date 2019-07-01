Попит іноземних інвесторів на ОВДП України суттєво зріс

Із 27 травня 2019 року портфель нерезидентів в українські ОВДП збільшився на 14,8 млрд грн або на близько 35,7%, а загальна сума ОВДП у власності іноземних інвесторів становить 56,23 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів на своїй сторінці у Facebook.

"Попит іноземних інвесторів на ОВДП суттєво зріс. З 27 травня портфель нерезидентів в українські ОВДП збільшився на 14,8 млрд грн або на близько 35,7%. Загальна сума ОВДП у власності іноземних інвесторів становить 56,23 млрд гривень або 7,3% від загального обсягу ОВДП, що знаходиться в обігу", - йдеться в повідомленні.

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У Мінфіні нагадали, що 27 травня Україна приєдналась до мережі міжнародного центрального депозитарію цінних паперів Сlearstream. Співробітництво з Clearstream також сприяло розширенню бази інвесторів, що свідчить про правильність обраного шляху розвитку внутрішнього ринку капіталу.