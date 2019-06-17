Курс Bitcoin сягнув максимуму за останні 13 місяців

Середньоринкова ціна криптовалюти Bitcoin 16 червня встановила новий максимум - 9 381 долар.

Про це свідчать дані Coin Desk.

"Ціна Bitcoin встановила рекорд за останні 13 місяців, сягнувши позначки 9 300 доларів у неділю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, максимальна вартість криптовалюти 9 381 долара є найвищим показником із 10 травня 2018 року.

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Як повідомляв Укрінформ, у лютому Bitcoin офіційно встановила історичний рекорд з найдовшого періоду зниження ціни за 10 років свого існування.