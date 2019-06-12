На греблі Дніпровської ГЕС розпочалися ремонтні роботи
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Укрінформ
У Запоріжжі на греблі Дніпровської ГЕС розпочалися роботи із заміни деформаційних швів. У зв’язку з цим рух транспорту по одній з чотирьох смуг обмежено.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Роботи із заміни деформаційних швів ведуться другий день поспіль. На в’їзді на греблю розміщені інформаційні табло, чергують патрульні.Ремонтні роботи на Дніпровській ГЕС / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ
Як зазначається у будівельному паспорті об’єкта, замовником робіт є ПрАТ “Укргідроенерго”, виконавець – ПАТ “Дніпро-Спецгідроенергомонтаж” та ТОВ “Інтехбуд”.
Кілька днів тому в “Укргідроенерго” звернулись до водіїв із проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та, за можливості, враховувати дану інформацію під час планування маршрутів руху.