На греблі Дніпровської ГЕС розпочалися ремонтні роботи

У Запоріжжі на греблі Дніпровської ГЕС розпочалися роботи із заміни деформаційних швів. У зв’язку з цим рух транспорту по одній з чотирьох смуг обмежено.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Роботи із заміни деформаційних швів ведуться другий день поспіль. На в’їзді на греблю розміщені інформаційні табло, чергують патрульні.

Ремонтні роботи на Дніпровській ГЕС / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Як зазначається у будівельному паспорті об’єкта, замовником робіт є ПрАТ “Укргідроенерго”, виконавець – ПАТ “Дніпро-Спецгідроенергомонтаж” та ТОВ “Інтехбуд”.

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Кілька днів тому в “Укргідроенерго” звернулись до водіїв із проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та, за можливості, враховувати дану інформацію під час планування маршрутів руху.