Український Посол у Чехії вшанував пам'ять дипломатів УНР

22 грудня, в День працівників дипломатичної служби України, Посол України в Чехії Євген Перебийніс вшанував пам’ять українських дипломатів, похованих на території Чехії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Чеській Республіці.

Зазначається, що Євген Перебийніс поклав квіти до могил Костянтина Мацієвича, Максима Славінського, Григорія Сидоренка, Костя Лоського, Миколи Ґалаґана, Миколи Стаховського, Івана Мірного, Дмитра Антоновича, Євгена Голіцинського та Олександра Вілінського.

Євген Перебийніс кладе квіти до могил українських дипломатів у Чехії

Костянтин (Кость) Андріанович Мацієвич був міністром закордонних справ Української Народної Республіки (УНР) та главою Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії. Помер у 1942 році.

Максим Антонович Славінський очолював Надзвичайну дипломатичну місію УНР в Чехословаччині. У 1945 році був заарештований в Празі радянськими спецслужбами, помер у Лук'янівській в'язниці в Києві 23 листопада 1945 року по закінченні слідства, не дочекавшись трибуналу НКВС.

Григорій Микитович Сидоренко був послом УНР у Відні, головою делегації УНР на Мирній конференції в Парижі, Міністром пошти й телеграфу УНР.

Костянтин (Кость) Лоський був український громадським і політичним діячем, батьком героя Крут Ігоря Лоського. Перебував на посаді посла УНР у Швеції, Фінляндії та Норвегії.

Микола Михайлович Ґалаґан у 1918 році став дипломатичним представником УНР в Королівстві Румунія. У 1945 році був вивезений радянською військовою контррозвідкою до Києва.

Микола Ананійович Стаховський — український громадсько-політичний діяч, дипломат, лікар. Перший голова дипломатичної місії УНР у Великій Британії.

Іван Іванович Мірний очолював канцелярію Міністерства закордонних справ, входив до складу делегації УНР на Паризькій мирній конференції.

Дмитро Володимирович Антонович був головою дипломатичної місії УНР в Римі (1919 р.), один з організаторів та ректор Українського вільного університету у Відні та Празі; голова Українського історико-філологічного товариства у Празі. Один із засновників Музею визвольної боротьби України у Празі.

Євген Миколайович Голіцинський (1878–1932) — український дипломат, викладач. Очолював дипломатичну місію УНР у США, Естонії та Латвії.

Олександр Валер’янович Вілінський (1872-1928) - український громадський діяч, дипломат, всесвітньо відомий інженер і науковець. Один із засновників Української Центральної ради.

Довідка та фото: Посольство України в Чеській Республіці