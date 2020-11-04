Українка змагається за титул «Mrs Europe 2020»

Володарка титулу «Вибір країни» Національного конкурсу «Краса країни 2020» Інна Бикова змагається за перемогу в конкурсі «Mrs Europe 2020» («Місіс Європа 2020»), який через COVID-19 проходить в онлайн-режимі.

Про це повідомляється на порталі Стожари, передає Укрінформ.

Як зазначається, конкурсантка раніше на своїй сторінці в Фейсбуці попросила про підтримку.

«Мені випала великала честь представляти столицю України на конкурсі Місіс Європа 2020». Буду вдячна кожному за підтримку. Цьогоріч конкурс проходить онлайн. Бали підраховуватимуться так: вподобайка – 1 бал, коментар – 2 бали і репост – 3 бали (лише на офіційній сторінці конкурсу!)», - написала Бикова, зазначивши: «Ваша підтримка для мене необхідна і дуже цінна».

Титул «Вибір країни» Інна Бикова отримала за підсумками суперфіналу Національного конкурсу «Краса країни 2020», що відбувся 12 вересня. Також повідомлялося, що вона представлятиме Україну на «Mrs Europe 2020».

«Підтримайте Inna Bykova - Mrs. Europe - Kyiv», - попросила красуня в соцмережі.

Як зазначається на офіційній Фейсбук-сторінці «Mrs Europe 2020», зважаючи на пандемію COVID-19 та спричинені цим обмеження, в цьому році організатори конкурсу обрали електронне голосування для визначення переможниці.

Учасницям було необхідно надіслати 3 професійних фотографії та 2-хвилинне відео з короткою розповіддю про себе на зазначену електронну адресу.

Оголошення переможниці відбудеться 6 грудня.

Як розповіла Бикова у розміщеному в коментарях до допису відео для конкурсу, вона - професійний косметолог та засновниця салону краси, любляча дружина та мама. «Тільки працюючи наполегливо, ви можете перетворити свої мрії на реальність», - зауважила Бикова.

Як повідомляли ЗМІ, українська конкурсантка народилася, виросла та оримала освіту в Ніжині (Чернігівська область). Зараз Бикова живе та працює в Києві.

Фото: Інна Бикова, Mrs. Europe в Фейсбуці