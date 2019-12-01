Українська делегація та паломники Православної Церкви України взяли участь у святковій службі у Вселенському патріархаті з нагоди свята на честь апостола Андрія Первозванного на Фанарі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ваша Церква (Православна Церква України – ред.) буде процвітати, ім’я Господа буде прославлене”, – наголосив патріарх Олександрійський. і всієї Африки Феодор ІІ у своїй промові.

Святкове богослужіння очолив Вселенський Патріарх Варфоломій.

Українська делегація перебуває на Фанарі з благословення Митрополита Епіфанія.

Делегація ПЦУ взяла участь у святковій службі у Вселенському патріархаті // Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада Олександрійський патріархат став першим серед найстарших патріархатів православного світу, який почав євхаристійне (церковне) спілкування з ПЦУ і почав згадувати її предстоятеля.

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Після цього у Московському патріархаті заявили про неможливість подальшого поминання імені патріарха Феодора, що на мові церковної дипломатії означає фактичний розрив спілкування.

У кінці листопада Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ надіслав листа на адресу Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, яким висловив братню підтримку, який є формальним елементом визнання Олександрійською Церквою автокефалії Православної Церкви України.