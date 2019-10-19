У Мюнхені вшанували пам'ять Степана Бандери

У Мюнхені пройшли жалобні заходи з нагоди 60-х роковин смерті ідеолога українського національно-визвольного руху, провідника ОУН Степана Бандери.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у генеральному консульстві України у Мюнхені.

У панахиді на міському цвинтарі «Вальдфрідгоф» взяли участь більше сотні людей, зокрема, представники духовенства, української діаспори і громади, дипломати.

До могилі героя української нації поклали вінки і квіти.

Вшанування пам'яті Степана Бандери у Мюнхені / Фото: Генеральне консульство України у Мюнхені

У суботу в Українській греко-католицькій церкві св. Покрови та св. Апостола Андрія Первозванного в Мюнхені також пройде богослужіння.

Як повідомлялося, ідеолога українського національно-визвольного руху, політичного діяча, одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандеру було убито 15 жовтня 1959 року у Мюнхені агентом радянських спецслужб.