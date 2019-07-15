Українське консульство в Стамбулі оприлюднило графік виїзних засідань на наступне півріччя

Генеральне консульство України в Стамбулі у липні-грудні 2019 року проведе шість виїзних засідань.

Про це генконсульство повідомило на своїй сторінці у Facebook.

«Графік виїзних консульських обслуговувань ГКУ в Стамбулі у другій половині 2019 року: м.Бурса - 25.07.2019, м.Ізмір - 30.08.2019, м.Бурса - 26.09.2019, м.Ізмір - 28.10.2019, м.Бурса - 28.11.2019, м.Ізмір - 16.12.2019», - зазначається у дописі.

Також у Генконсульстві просять слідкувати за оголошеннями. Про точний час початку прийому та місце його проведення буде повідомлено заздалегідь, так само як і про будь-які зміни графіку.