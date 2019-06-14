У Буенос-Айресі червень присвятили знайомству з українською кухнею

Об’єднання жінок "Просвіти" (ОЖП) упродовж червня презентує українську кухню в столиці Аргентини у рамках програмі "Буенос-Айрес - гастрономічна столиця ".

Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ «Просвіта» в Аргентині Хав’єр Апонюк Савич у Facebook.

"Об’єднання жінок "Просвіти" (ОЖП) бере участь у програмі "Буенос-Айрес - гастрономічна столиця ". Це проект міської влади, який присвячує місяць червень українській кухні", - йдеться у повідомленні.

Перша демонстрація та дегустація українських страв відбулася 11 червня на ринку околиці Бельґрано у вщент заповненому людьми преміщенні.

«На початку була представлена аудіовізуальна інформація про Україну та її кухню, а потім пані Ліда Маркович продемонструвала різні українські делікатеси, такі як пляцки, гречаники, узвар, компот і маковий пиріг з яєчними білками. Її супроводжувала дієтолог, яка прокоментувала якості продуктів та їх внесок у збалансовану і здорову дієту», - йдеться у дописі.

В УКТ «Просвіта» подякували за запрошення координатору кулінарних семінарів проекту «Смаки світу» Жаклін Зеітоуні Леві, а також Наталії Гуцалюк (Голова ОЖП), Ользі Демчук (секретар ОЖП) та Петру Юзущуку за їхню неоціненну співпрацю.

Демонстрація та дегустація страв українсткої кухні повториться наступного вівторка, 18 червня, на ринку околиці Сан-Ніколас, вул. Кордоба 1750, Буенос Айрес.

Фото: Javier Aponiuk Sawicz‎