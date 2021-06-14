14 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Агапіта-цілителя; а ще дізнаємось, яка рослина, зібрана в період цвітіння, захистить від застуди і гіпертонії

Преподобний Агапіт вважається засновником лікарської справи у Києво-Печерському монастирі. Він був учнем першого печерського ігумена Антонія, від нього отримав чернечий постриг, узявши собі ім’я Агапіт, що в перекладі з грецької означає «божественна любов». Цю любов він і дарував усім знедоленим, хворим та нужденним. Секрет лікарського подвигу Агапіта – молитва і зілля, яке він сам заварював і використовував як їжу для себе. Коли хтось з монастирської братії хворів, преподобний Агапіт приходив до нього і самовіддано доглядав за хворим, годував – і так по молитві преподобного хворий одужував. Після декількох таких чудесних зцілень чутка про монаха-цілителя розійшлася по всьому Києву. До монастирського лікаря, що володів даром зцілення, почали зверталися за допомогою і багато мирян.

Історичним є і той факт, що святий Агапіт зцілив Чернігівського князя Володимира Мономаха, майбутнього великого князя Київського (1114-1125). Вдячний князь сам прийшов у монастир і хотів бачити свого цілителя, але смиренний подвижник зник і не прийняв дарів.

Святий спочив у бозі 14 червня 1095 року. Мощі святого Агапіта зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври.

Сьогодні церква вшановує й Юстина Мученика, відомого також як Юстин Філософ (100–165), одного із перших християнських апологетів. У народі цей день звуть Устином-брусничником. Саме на цю пору припадає цвітіння брусниці. У народній медицині застосовують ягоди і всю рослину, зібрану в період цвітіння. Чаї та настоянки приймають при ревматизмі, застуді, туберкульозі легень, гіпертонії.

Іменини мають Харитон, Іван, Василь, Віра, Вікторія.

4-5-й місячний день. Місяць у знаку Лев. Нехтування власними принципами та борговими зобов'язаннями, нерішучість і сумніви можуть істотно змінити ваші плани и перекреслити всі починання.

Намагайтеся уникнути негативних впливів ззовні. Особливу увагу зверніть на те, що сьогодні будете споживати в їжу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1891 році: +6,5°; а найтеплішим у 1998-му: +33,0°.