Графічна адаптація бестселера «Sapiens», «Вільна» та артбук з українськими селебрітіз – новинки до Книжкового Арсеналу

Напередодні виставки – представлення книжкових дайджестів відомих українських видавництв

В очікуванні цьогорічного Книжкового арсеналу (відбудеться 23-27 червня), Укрінформ зібрав найпопулярніші книжкові новинки від українських видавництв. Наразі свою добірку склало видавництво BookChef.

Шукаєте, що почитати наступним? Графічна адаптація світового бестселера «Sapiens», визнаний бестселер «Вільна», продажі якого у світі перетнули межу у 2 млн примірників, артбук «Аркур.Натхнення», героїнями якого стали 37 українських зірок, серед яких: Ірина Білик, Ірма Вітовська, Маша Єфросиніна, Олена Кравець, Катерина Кухар, Ніна і Тоня Матвієнко й інші талановиті жінки, що надихають мільйони українців. А ще – захопливий науково-фантастичний трилер «Суджені. The One», який екранізував Netflix у березні 2021 року, й довгоочікуваний фінал трилогії "Пам'ять про минуле Землі", що точно не залишить нікого байдужим. Розповідаємо, що варто додати до списку must read.

«Вільна», Ґленнон Дойл

Книга «Вільна» понад рік утримує місце в перших десятках ТОП-100 книжок Amazon. Її продажі у світі перетнули межу у 2 млн примірників. Провідні світові видання, такі як New York Times, The Washington Post, Cosmopolitan, Marie Claire, Bloomberg, назвали її найкращою книгою 2020 року. Душевна й інтимна, відверта й щира – «Вільна» змінює читачів. Історія Ґленнон Дойл показує шлях до розуміння багатьох важливих речей. Наприклад, авторка стверджує: відповідальна мати – не та, яка повільно вмирає за своїх дітей, а та, яка показує їм, як повноцінно жити. Сила й функціональність сім’ї залежать не від її структури, а від здатності кожного члена родини бути залученим у спільне життя. А кожен із нас має право жити, довіряючи в першу чергу собі, встановлюючи власні межі й чинячи за своїми, а не нав’язаними оточенням принципами.

«Аркур. Натхнення», Ростислав Ріпка

«АРКУР. Натхнення» – проєкт celebrity фотографа Ростислава Ріпки. Квінтесенція кінематографу та фотомистецтва, присвячений музам українського шоу-бізнесу – легендарним, сильним, талановитим жінкам, які протягом багатьох років надихають мільйони українців. В основі книжки – чорно-білі портрети 37 зірок у кінематографічних образах, знятих у легендарному французькому стилі Harcourt. Гра світла й тіні розкриває потаємні образи кожної зірки.

«Sapiens. Історія народження людства». Том 1, Ювал Ной Харарі

Перший том епічної, чудово ілюстрованої графічної адаптації світового бестселера Ювала Ноя Харарі «Людина розумна: коротка історія людства», 16 мільйонів копій якого розійшлися 60 країнами світу. Ця графічна серія – радикальний і неймовірно захопливий переказ історії людства. Щедро присмачена дотепами, гумором і яскравими персонажами, вона захопить навіть тих, хто зазвичай не цікавиться наукою та історією. У світі, по вінця наповненому інформаційною плутаниною, ясність – це сила. Як можна осягнути картину цілком, не плутаючись у нескінченній низці дрібних деталей? Лише в один спосіб – відступити назад, щоб побачити справді величне полотно: історію людського виду. Sapiens у коміксах – це оповідь про нічим не прикметну мавпу, яка стала правителем планети Земля, здатним розщеплювати атоми, літати на місяць і маніпулювати генетичним кодом життя. Із Ювалом Ноєм Харарі в якості гіда й у компанії таких персонажів, як доісторичний Білл, доктор Фентезі й детектив Лопес, ви прогуляєтеся дикою частиною історії. Графічний формат пропонує читачеві нове інтелектуальне й художнє дослідження минулого: еволюція людини відтворена у вигляді галасливого телевізійного реаліті-шоу; перша сутичка між сапієнс і неандертальцями досліджується з використанням видатних творів сучасного мистецтва; винищення мамонтів і шаблезубих тигрів переказане як «кінодетектив». Якщо вам цікаво дізнатися, чому нас так ваблять мрії давно померлих людей, – ця книжка ідеально вам підійде.

«Суджені. The One», Джон Маррс

Нарешті це сталося! Тепер знайти свого судженого дуже просто. Усе, що вам потрібно, – один простий мазок із рота. За допомогою швидкого ДНК-тесту застосунок знайде вашого ідеального партнера – саме того, з ким вам судилося бути разом. Помилка неможлива. Через десять років після того, як вчені виявили, що кожна людина має один спільний ген з іншою людиною, мільйони скористалися тестуванням, відчайдушно прагнучи знайти своє справжнє кохання. І тепер наступні п’ятеро людей чекають на зустріч зі своєї половинкою. Але навіть споріднені душі мають секрети: несподівані, шокуючі, а іноді й смертельно небезпечні...

«Розум убивці», Майк Омер

Три жінки в Чикаго були знайдені задушеними, забальзамованими і виглядали так, ніби ще були живими. Сумніваючись у висновках криміналіста місцевого департаменту поліції, ФБР направляє судового психолога Зої Бентлі для проведення розслідування. Зої має вдачу напруженої та зосередженої мисливиці, її напарник, спеціальний агент Татум Грей – самозакоханий індивідуаліст, який не визнає правил. Незважаючи на конфлікт між напарниками, вони повинні разом проникнути в зашморг психіки серійного вбивці й розібратися в його збочених фантазіях. Лише так можна перервати низку смертей. Та коли виявляється, що вміст трьох непримітних конвертів має страшний зв'язок із моторошними вбивствами часів дитинства Зої, мисливиця опиняється на місці здобичі. Вона навчена проникати в свідомість убивці, але якщо Зої не здолає демонів минулого, чи зможе вона зупинити чудовисько сьогодення?

«Пам’ять про минуле Землі: трилогія. Книга 3: Вічне життя Смерті», Лю Цисінь

Довгоочікуваний фінал трилогії "Пам'ять про минуле Землі" не залишить байдужим нікого. У масштабному, заворожливому полотні заключної частини читач знайде відповіді на споконвічні питання, які турбують кожного з нас: хто ми? звідки? куди прямуємо? Усе на світі скінченне: квантовомеханічні системи мають період напіврозпаду, людське життя не вічне, зорі невпинно еволюціонують, допоки не перетворюються на щось інше. І навіть, здавалося б, споконвічний Усесвіт не уникне обіймів Смерті. Людство, отримавши перемогу в першій сутичці з Трисолярисом, ствердилося у власній значущості й зважилося зазирнути в глибини космосу. Чи виявиться воно готовим до отриманих знань? Чи стане йому сил, мужності й завзяття не відвести погляду від чаруючої картини таємниць Буття?

«Балада про співочих пташок і змій», С'юзан Коллінз

Роман «Балада про співочих пташок і змій» є приквелом трилогії-бестселера «Голодні ігри». Історія, змальована в романі, відбувається за 64 роки до основних подій трилогії. Під час повстання округів впливова родина 18-річного Коріолана Сноу втратила майже все. Єдиний шанс Коріолана повернути сім’ї минулу велич і заможність – стипендія на навчання в Університеті. Її отримає переможець в останньому шкільному проєкті – менторській роботі з одним із трибутів, учасників Десятих Голодних ігор. Сноу за всяку ціну має здобути цю винагороду, хоча й має мізерні шанси на успіх. Підопічна Коріолана, харизматична Люсі Ґрей із Округу 12 – майстриня епатажу, проте аж ніяк не скидається на переможця. Та що ближче вони знайомляться, то більше зближуються. Чи вдасться юному Сноу знайти баланс між справжнім почуттям та жагою до перемоги, і чим доведеться заплатити за успіх?

«Протокол Хашимото. 90-денна програма відновлення здоров’я щитоподібної залози», Ізабелла Венц

Автоімунні захворювання стають епідемією сьогодення. Одним із найпоширеніших є хронічний тиреоїдит – запалення щитоподібної залози, відоме також як хвороба Хашимото. Доктор Ізабелла Венц багато років хворіє на неї, а відтак їй є чим поділитися з читачами своєї другої книги-бестселера. Вона зрозуміло й науково обґрунтовано пояснює передумови збоїв у роботі щитоподібної залози та наслідки війни, яку починає вести імунітет проти власного організму. А головне – спираючись на свій досвід та консультації з багатьма лікарями і їхніми пацієнтами, Ізабелла Венц пропонує читачам унікальну програму, яка допоможе стати на шлях зцілення й позбавитися залежності від гормональних препаратів, а також запобігти виникненню порушень у роботі щитоподібної залози.

«Безсмертне життя Генрієтти Лакс», Ребекка Склут

Її звали Генрієтта Лакс, але вчені знають її як HeLa. Вона була бідною жінкою, яка працювала на тій же землі, що й її предки-раби, проте її клітини, взяті без дозволу, стали одним із найважливіших інструментів у медицині. Саме Генрієтта Лакс подарувала світові перші "безсмертні" людські клітини – вони живі досьогодні, хоча їх власниця вже мертва понад 60 років. Клітини HeLa стали життєво важливими для розробки вакцини проти поліомієліту, розкриття секретів раку, дослідження впливу на людський організм вірусів та наслідків дії атомної бомби; вони допомогли досягти успіхів у заплідненні in vitro, клонуванні й картографуванні генів. Вони купувалися й продавалися мільярдами, однак Генрієтта Лакс досі залишається маловідомою жінкою, похованою у безіменній могилі. Авторка книги Ребекка Склут розповідає про долю членів родини Лакс і тих безіменних афроамериканців, яких залучали до експериментів, не особливо переймаючись етичними та юридичними нормами. Книга «Безсмертне життя Генрієтти Лакс» понад шість років трималася в списку бестселерів The New York Times. За нею телеканал HBO зняв однойменний серіал із Опрою Вінфрі в ролі Дебори Лакс.

«Чого вартий успіх. Уроки досягнення досконалості», Стефан Шварцман

Довгоочікувана книга Стефана А. Шварцмана – генерального директора, голови та співзасновника інвестиційної компанії Blackstone. Він – мільярдер, філантроп та діяч, думкою якого цікавляться очільники держав. Проте за цими досягненнями стоїть людина, котра все життя навчалась і розмірковувала про те, чого вартує досконалість. Це історія автора, яка покаже, як домогтися процвітання, будувати та розвивати бізнес. Його уроки досягнення досконалості ефективні для кожного: студента, підприємця, мецената, керівника чи просто людини, яка шукає шлях для ефективного втілення свого потенціалу.

«Бізнес по-одеськи. Як побудувати мережу, не втративши себе», Савва Лібкін, Антон Фрідлянд

Ця книжка – про Одесу, про любов до їжі та до життя, про ресторанний бізнес і про гроші: зароблені й втрачені. Її написано для всіх, хто веде бізнес, любить Одесу й цінує іронічний погляд на світ. А також для рестораторів – нинішніх і майбутніх. У цій книзі Савва Лібкін розповідає про те, як будував і продовжує будувати своє життя і свій бізнес. Він прагнув, щоб ця історія вийшла чесною, натхненною і, звісно, дуже одеською.

«Фізика. Молекулярна будова речовини і теплові явища». Том 2, Павло Віктор

Автор книги – відомий український педагог і Заслужений учитель України, одесит Павло Андрійович Віктор. На його YouTube-канал, присвячений фізиці, підписані вже понад 700 000 осіб. Розміщені на каналі відеоуроки дають змогу сотням тисяч школярів, студентів і просто тим, хто бажає осягнути цю дивовижну науку, самостійно вивчити повний курс фізики. «Молекулярна будова речовини і теплові явища» – друга книга серії, створена за мотивами цих відеоуроків, і є продовженням курсу, спрямованого на поглиблене вивчення предмету. У цьому томі зібрані та викладені доступною мовою такі розділи фізики, як термодинаміка, молекулярно-кінетична теорія, розглянуті властивості парів, рідин і твердих тіл. Ви дізнаєтеся, що таке дифузія, теплопровідність, кристалізація, плавлення, випаровування, конденсація, критична температура, що відбувається у теплових двигунах і рідкокристалічних моніторах, а також багато іншого. І це допоможе вам глибше розуміти процеси, що відбуваються у навколишньому світі. Як і в попередній книзі, автор постарався зберегти баланс між простотою і наочністю опису фізичних явищ на якісному рівні та строгим кількісним описом, що спирається на математичний апарат середньої школи. Перше дуже важливе для тих, хто тільки почав вивчати фізику, а друге – для тих, хто готується до випускних іспитів або, можливо, уже сидить на студентській лаві технічного вишу.

«Маленька зла книжка», Магнус Міст

У цієї маленької книги є велика мрія – вона жадає стати найзлішою та найстрашнішою у світі! Прагне розповідати жахливі історії, від яких завмирає серце і холоне кров у жилах. Заманювати у пастки любителів пригод та хоче випробувати відчайдухів на мужність. Але все це неможливо без маленького читача! А ваш малюк готовий розв'язати усі задачі, пройти хитромудрі квести, розгадати загадки? Ладен виплутатися з пасток і лабіринтів? Полюбляє найстрашніші жахастики? Тоді... ну ж бо! Буде весело і... трохи лячно!

Серія «Мала зла книжка» – з тих, що може перевернути світ будь-якого (не)читаки і вмить перетворити його на книжкофаната. Не вірите? Спробуйте самі – книги здатні захопити навіть дорослого та бувалого книголюба. До речі, серію можна починати читати з будь-якої книжки, хоча, звісно, буде пречудово, якщо ви вирішите спочатку познайомитись з найпершим томиком. У будь-якому випадку буде страшенно цікаво! Бестселер за версією престижного журналу Spiegel.

«Ведмедиця і кролик. Здобич бігцем утрапить в сільце», Джуліан Ґоф

Цього разу невгамовний Кролик потрапив у пастку власних упереджень і страхів, через це вчинив нерозумно, несправедливо і навіть підло! Він не вірив своїм очам, а підкорився вибрикам власної уяви, емоціям і пліткам. А все тому, що він ЗАНАДТО сильно ХОТІВ вірити в те, про що говорив, ба, навіть КРИЧАВ. Цього разу розсудливість Ведмедиці не допомогла Кролику бути розважливим і поміркованим. І він наробив купу ПОМИЛОК та втягнув у цю НЕГАРНУ справу інших звірів! І як йому тепер визнати помилки і виправити ситуацію?

«Діти лісу. Перетворення Караґа». Книга 1, Катя Брандіс

На вигляд Караґ – звичайний школяр. Але за нічим не примітною зовнішністю ховається хтось незвичайний. Наполовину людина, наполовину пума – ось хто цей загадковий юнак. Жити серед людей йому не завжди просто. Але, на щастя, одного разу Караґу випадає шанс вступити до унікального навчального закладу. "Кристал" – школа, де вчаться підлітки, що уміють перетворюватися на різних звірів. Можливо, Караґу нарешті вдасться завести друзів? Проте дехто тут уже стежить за ним. Хто це? І чому він це робить? І чи означає це, що на Караґа чекають дуже небезпечні випробування? "Прекрасна, відмінно написана книга для підлітків – дотепна та захоплива," – Süddeutsche Zeitung. Бестселер за версією престижного німецького журналу Spiegel.

За матеріалами видавництва BookChef