28 травня: народний календар і астровісник

Церква вшановує пам’ять Пахомія Великого; Міжнародний день дій за здоров'я жінок

Святий Пахомій Великий народився у 292 році у родині язичників у Тебаїді Горішній (Верхній Єгипет). Маючи 20 років, він став римським вояком. Невдовзі Пахомій прийняв святе хрещення і пішов у пустелю у 317 році, де вів дуже суворе життя.

Пахомій став зачинателем колективної форми здійснення чернечого ідеалу: близько 320 року він заснував в єгипетських пустелях першу громаду ченців, які не були анахоретами.

Пахомій вперше розробив статут чернечого життя, підпорядкувавши існування монахів суворим правилам. Він запровадив працю як невід’ємну складову життя ченців. Вони обробляли землю, працювали в кузнях, на млинах, теслярували, тобто власними силами здобували необхідні для життя речі.

В народній традиції цей день не пов’язаний з якимись особливими прикметами. Лишень казали: «Прийшов Пахом – запахло теплом!»

Міжнародний день здоров’я жінок покликаний нагадувати всім, що здоров’я жінки має величезне значення для будь-якої нації, адже турбота про жінку – впевненість у майбутньому.

Право жінки на всебічне і повне обслуговування для підтримки здоров’я позначено у міжнародних угодах про права людини і гарантує право на життя, здоров’я і конфіденційність.

Медики нагадують про те, що регулярний догляд за собою і своїм здоров’ям, здоровий спосіб життя, своєчасне проходження профілактичних оглядів – запорука міцного здоров’я та бездоганного зовнішнього вигляду в будь-якому віці.

Цього дня іменини святкують: Анастасія, Дмитро, Макар, Гнат, Марія, Віктор.

17-18-й місячний день. Місяць у знаку Козеріг. Далеко не найбільш вдалий час для спілкування з державними органами і представниками владних структур. У грошових питаннях також можливі ускладнення. Велика ймовірність затримки в отриманні прибутку, можливі і збитки.

З іншого боку, вирішення питань з нерухомістю, а також всілякі організаторські справи повинні пройти без особливих серйозних ускладнень. Непогано у ці дні зробити невелику подорож в гори або відвідати лижний курорт.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році: +3,0°; а найтеплішим у 1924-му +32,3°.