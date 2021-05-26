26 травня: народний календар і астровісник

Мучениці Гликерії діви і з нею мученика Лаодикія, стража в'язничного, Міжнародний День розсіяного склерозу; дізнаємось також, чи варто започатковувати громадські організації і яких операцій слід уникати

День пам'яті мучениці Гликерії діви і з нею мученика Лаодикія, стража в'язничного. Свята Гликерія мученицьки постраждала за Христову віру в II столітті під час гоніння на християн за імператора Антоніна (138 – 161 рр.).

Вона рано лишилась батьків й увірувала в Христа. У цей час імператор Антонін видав указ про обов'язкове принесення жителями імперії жертв язичницьким богам. У день свята Зевса дівчина накреслила хрест собі на лобі і з'явилася в язичницький храм. Раптово статуя Зевса впала на підлогу і розбилася на дрібні частини. З натовпу у бік дівчини полетіли камені, але жоден з них не торкнувся її. Гликерію ув’язнили й катували, а в'язничний страж Лаодикій, що пильнував за нею, настільки був вражений дивом, що і собі увірував в Христа.

Міжнародний День розсіяного склерозу був встановлений з метою інформування про проблему цієї недуги, а також задля розширення глобального руху боротьби із цим захворюванням.

Розсіяний склероз - це хвороба, яка вражає головний мозок, зорові нерви, спинний мозок, що викликає порушення відповідних функцій організму. Вона характеризується утворенням хаотично розсіяних вогнищ демієлінізації - втрати мієліну, білої жирової речовини, що покриває нервові волокна.

Розсіяний склероз звичайно починається в молодості, але може проявитися у будь-якому віці. Жінки більш схильні до захворювання, ніж чоловіки. Найвища захворюваність - серед тих, хто мешкає в помірному кліматі. Хвороба не передається у спадок. У списку причин повної інвалідності у продуктивному періоді життя розсіяний склероз посідає третє місце - після травм і ревматологічних захворювань.

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