25 травня: народний календар і астровісник

Церква цього дня вшановує пам’ять святителя Єпіфанія, також сьогодні Міжнародний день зниклих дітей і День рушника

У цей день вшановують пам'ять святителя Єпіфанія Кіпрського. Інші назви свята: «Горобинівка», «Червоний каптан», «Єпіфан». Назву «Горобинівка» день отримав на честь одного з найбільш шанованих і улюблених в народі дерев – горобини. Щоб в будинку була удача – слід сьогодні зірвати гілочку горобини і поставити вдома в воду: чим довше та простоїть, тим щасливішою буде родина.

Єпіфаній жив у IV столітті і був за походженням фінікійцем. До християнства він навернувся після того, як побачив ченця Лукіана, який у нього на очах віддав жебракові свій одяг. З часом Епіфаній став архієреєм у місті Саламін. Він прославився великою вірою, любов'ю і милосердям до бідних, а також простим характером. Він допомагав бідним і захищав віру. Помер він в 403 році.

Міжнародний день зниклих дітей. Щороку у світі зникають сотні тисяч дітлахів, не всіх знаходять і доля багатьох лишається нез’ясованою. В Україні таких випадків нараховується десятками тисяч. Цього дня проводяться заходи, аби привернути увагу спільноти до пошуку зниклої малечі, а також висвітлюється проблема насильства над дітьми. Символом цього дня є синя незабудка, назва якої говорить сама за себе: не забувай, памʼятай мене.

День рушника. Його заснували в 2001 році шанувальники творчості письменника-фантаста Дугласа Адамса, який у своїй книзі «Автостопом по галактиці» присвятив рушнику цілий розділ, описуючи цей предмет як незамінну річ.

А що значить рушник для українців? Наш рушник - річ, що має надзвичайну магічну силу. Його, наприклад, використовують як оберіг на весіллі; за його допомоги проводять померлих до потойбічного світу; він також захищає оселю та сприяє добробуту і плодючості її мешканців.

Звідки з’явилася магічна сила рушника – то таїна. Можливо, від ритуальної сили прядіння, можливо, від священнодійства вишивання. Вважається, що вишиті рушники - найкращі, в них найбільше сили, тож невипадково їх вішають у хаті.

Іменини святкують Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір і Євдокія.

14–15-й місячний день. Місяць у знаку Скорпіон. Настав час прийняття найвідповідальніших рішень. Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани нових проектів і покладати на себе всілякі зобов'язання, які виявляться посильними.

Однак варто все добре продумати і зважити, адже розпочата справа, не завжди веде до перемоги, але і закінчується часом повним крахом. День гарний для зміцнення родинних відносин.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 році: +2,6°; а найтеплішим у 2007-му: +30,7°.