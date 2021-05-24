24 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Кирила та Мефодія, День слов’янської писемності і культури, а ще Мокія Амфіпольского

У народі прозвали Мокія Амфіпольского Мокрим – по-перше, за співзвучністю з ім’ям, по-друге, тому що в його свято часто бувають дощі.

Намагалися в цей день не працювати, бо вірили, що тоді град поб’є посіви. Щоб град припинився, у вікно викидали помело. А коли пішов дощ, то намагалися вимокнути під ним, щоб волосся було красивим.

Щорічно 24 травня у всіх слов’янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія – творців слов’янської писемності. Брати були православними ченцями, слов’янську абетку створили у грецькому монастирі у IX столітті, близько 862 року.

Новий алфавіт отримав назву «кирилиця» на ім’я візантійця Костянтина, який, прийнявши чернецтво, став Кирилом. А допомагав йому в богоугодній справі освіти слов’янських народів старший брат Мефодій. Кирило створив слов’янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов’янську звукову систему. Були створені дві абетки – глаголиця і кирилиця.

Іменинники в цей день Олександр, Йосип, Кирило, Михайло, Костянтин, Ростислав.

13-14-й місячний день. Місяць у знаку Скорпіон. Настав час прийняття найвідповідальніших рішень. Покращена розумова діяльність якнайкраще дозволяє відокремити справді важливе від наносного і малозначимого.

Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани нових проектів і покладати на себе всілякі зобов'язання, які виявляться посильними.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 році: +0,5°; а найтеплішим у 2007-му: +31,3°.