Фінал Євробачення-2021: Україна – у ТОП-5 і фаворит переможців з Італії

Як нідерландці співали «Шум» у метро і чому українська пісня сподобалася іноземним журналістам

Переможцем Євробачення-2021 став італійський гурт із Рима Måneskin із піснею «Zitti e buoni». Тож прогнози букмекерів справдилися.

Фото: EBU / ANDRES PUTTING

Український гурт Go_A з «Шумом» увійшов до п’ятірки лідерів пісенного конкурсу та підкорив серця глядачів.

Згідно з результатами загального голосування (журі та глядачів), до топ-5 увійшли: Італія – 524 бали, Франція – 499 балів, Швейцарія – 432 бали, Ісландія – 378 балів та Україна – 364 бали. Отже, чому голландці почали шуміти українською та як за своїх виконавців вболівали італійські та французькі журналісти?

«ШУМ» У НІДЕРЛАНДСЬКОМУ МЕТРО

Фанати Євробачення з нетерпінням чекали на гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу та ретельно готувалися. У блискучих костюмах та сукнях, кумедних шапках, перуках, коронах, ба навіть у цілих образах улюблених виконавців шанувальники прямували у Роттердам до комплексу Ahoy. На станціях метро лунають пісні цьогорічних учасників. Аж раптом із чийогось мобільного починає звучати «Шум». Час від часу хлопець із дівчиною ставлять пісню на паузу та намагаються повторити її рядки. Підсідаю ближче, починаю підказувати. Джеспер та Верле одразу розуміють, що я з України. Кажуть, що великі фанати Євробачення та дуже щасливі, що мають негативні тести і можуть бути серед глядачів. Питаюся, чим їх так захопила українська пісня, що дорогою у Роттердам розучують її слова.

«Ми не розуміємо про що вона, але справа в тому, що її звучання дуже позитивне. Вона змушує радіти та танцювати», – пояснюють вони.

Ірина Драбок

Кажуть, що вболівають за Україну та Італію і питаються про мої уподобання. Я ж натомість прошу їх відгадати. «Україна та Франція», – майже одночасно вигукують вони. На фінал я їхала у зеленій сукні (зеленої волохатої шуби у гардеробі не найшлося) та французькому чорному береті. Тож все очевидно. Цікаво, що український гурт Go_A виступав під номером 19 із піснею «Шум», а француженка Барбара Праві виконувала пісню «Voilà» наступною, під номером 20.

ТАНЦІ ТА СПІВИ У ПРЕСЦЕНТРІ

Реакція пресцентру Євробачення 2021 на виступ українського гурту вкотре була шаленою. Зокрема, мій колега з Парижа сказав, що пісня «Шум» просто змушує його рухатися та підспівувати. Звісно, він одразу перепросив за неправильну вимову слів пісні.

А от бельгійського телевізійника Йенса Гіртса, який з 2013 року висвітлює Євробачення, на танці надихнула позитивна пісня «I Don't Feel Hate» представника Німеччини. І тут важливо, що витанцьовував він дикі танці на височенних підборах. Після підходжу та питаюся, як у знавця Євробачення, хто на його думку, виграє.

Йенс Гіртс

«Цього року дуже складно сказати. Багато фаворитів, зокрема Франція, Італія. Але темною конячкою для мене, якщо чесно, є Україна. Ніколи не думав, що у них буде шанс, аж поки не побачив першу репетицію. Вони дуже круті. «Шум» – це мій улюблений трек, коли я на біговій доріжці у тренажерному залі. І я провів кілька опитувань зі своїми глядачами. Україна – це теж фаворити. Особисто я прогнозую, що Італія переможе. Це мій особистий фаворит. Але якщо виграє Україна, я не заперечую. Для мене головні претенденти на перемогу – Італія, Франція або Україна. Але якби мені довелося поставити на це свої гроші, я б сказав, що Італія», – зазначив бельгійський журналіст у коментарі Укрінформу. Він також наголосив, що попри коронавірус Нідерландам вдалося організувати гарне дійство.

«Я дуже радий, що Нідерланди перемогли у 2019 році. Вони зробили неймовірну роботу. Відмінна організація, але ви маєте обов’язково поїхати на Євробачення знову, щоб відчути атмосферу, яка панувала до коронавірусних часів. Сподіваюся, що ці часи повернуться», – додав він.

Журналісти з Франції та Італії влаштували справжній батл на підтримку своїх виконавців.

Під час виступу Барбари Праві французькі колеги так само чуттєво, як і вона, виконували пісню «Voilà». Також запалювали пресцентр італійці. Вони тримали телефони наче мікрофони та підспівували своєму гурту «Måneskin». На якусь мить частина пресцентру перетворилася на сцену, на якій виступали журналісти. Вони наче змагалися між собою за перше місце. Однак, багаторічний досвід бельгійського колеги Йенса Гіртса не підвів. У пісенному конкурсі «Євробачення-2021» перемогла Італія.

«Ми приїхали та не мали надії на перемогу, а зараз ми святкуємо її. Це неймовірно», - сказав Укрінформу, задихаючись від емоцій, італійський журналіст Волтер Джованні.

«ШУМ» – ПРО ПРОБУДЖЕННЯ ВЕСНИ

Італійський гурт Måneskin під час пресконференції своїм фаворитом назвав український Go_A. Відповідаючи на питання про улюблений виступ, вокаліст Måneskin Даміано Давид сказав: "Україна".

Український гурт Go_A запам’ятався яскравою зеленою шубою солістки Катерини Павленко, запальною піснею та шаленою енергетикою гурту. Музиканти стали одними з найяскравіших учасників цьогорічного Євробачення, що підтверджує друге місце за кількістю голосів від глядачів: 97 балів гурт отримав від журі з різних країн, 267 балів гурту поставили глядачі пісенного конкурсу. Тож загалом Go_A отримав 364 бали. Після багатьох припущень та обговорень змісту пісні «Шум» питаюся безпосередньо у гурту, як вона з’явилася.

«Наша пісня про пробудження весни у глобальному сенсі. Це поетична персоніфікація весни в образі зеленого Шуму. В основі пісні, як і кліпу - народна українська гра-обряд «Заплетемо Шума». Шум - це дух лісу, в якого вірили наші предки. І ми закликаємо Шума, щоб прийшла весна, природа прокинулась і регенерувала, а люди «прокинулися» від усього негативу та пандемії й озирнулися навкруги та зрозуміли, як ми всі можемо змінити цей світ на краще», – пояснили музиканти Go_A Укрінформу.

А ще гурт зазначив, що пісня «Шум» була однією з перших, що вони написали після перемоги у національному відборі.

Фото: EBU / ANDRES PUTTING

«Ми планували зробити її як фішку для живих виступів - позитивну та драйвову. В той час Катерина заглибилась у фольклор Чорнобильського Полісся, а народну гаївку й танок «Шум» вона знала з дитинства. Нам дуже сподобалося поступове підвищення темпу пісні, а також її головний меседж – пробудження весни. Пісню написали доволі швидко, бо всім одразу було зрозуміло, якою вона має бути. Трохи складніше було, коли «Шум» обрали для Євробачення, бо, за правилами, треба було вирізати з пісні майже хвилину, а вона нам подобалась саме у тому вигляді, в якому ми її зробили. І ми вирішили зробити сиквел, такий собі «Шум, епізод 2» - скоротили пісню та повністю переробили текст. І тепер у нас не одна, а дві пісні – «Шум» та SHUM», – розповів один з учасників гурту Тарас Шевченко.

Фото: EBU / THOMAS HANSES

А ще сказав, що їхні сценічні образи – це поєднання українських традицій із сучасним кіберпанком.

«Ми пливемо крізь час та простір на алегоричному плоті - з минулого у майбутнє, сіємо щастя та радість. Ми закликаємо дух Шума пробудити весну та показати людям, що немає нічого кращого, ніж просто бути самими собою. Наші танцюристи тримають так звані кібербубни - вони допомагають Катерині запускати нашу ідею у Всесвіт», - пояснив він.

Фото: EBU / ANDRES PUTTING

До речі, учасники гурту Катерина та Ігор – фольклористи за фахом (Ігор ще навчається в університеті та вже знає український фольклор на глибинному рівні). Іван народився та виріс у горах, у Чернівецькій області, де українська пісня так само розповсюджена. Що стосується киянина Тараса – любов до фольклору йому привила Катя. Окрім цього, всі учасники Go_A раніше грали у рок-гуртах, тож у них у крові не тільки фольклор. І можливо саме тому вони так сподобалися цьогорічному переможцю, італійському рок-гурту Måneskin.

Уже сьогодні Go_A повернеться в Україну. Усім своїм фанам музиканти бажають міцного здоров’я, щастя та пам’ятати своє коріння – бо чітко розуміти, куди ми йдемо, можна тільки тоді, коли ми будемо знати, звідки прийшли.

Ірина Драбок, Гаага

Фото автора

Перше фото: EBU / THOMAS HANSES