22 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні святителя і чудотворця Миколая Весняного та Міжнародний день біологічної різноманітності

Цього дня вшановується пам'ять святителя Миколи. Православні християни в цей день відзначають перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця у місто Барі. Найбільше в народі воно відоме під назвою Микола Весняний. А ще свято називають також: «Літній Микола», «Теплий Микола», «Ярий Микола». Вважається, що в цей день ніколи не буває холодно.

Для тих, хто працює в полі - це важлива дата, бо починається сезон. Виводили вперше в поле пасти коней саме 22 травня. Також, традиційно, на Миколи Чудотворця починали сіяти гречку та стригти овець.

Для українців Микола Чудотворець завжди був найбільш шанованим та відомим святим. Його вважають захисником для дітей, особливо сиріт. Також надзвичайно шанують святого моряки, адже Миколу Чудотворця часто називають захисником моряків та рибалок, усіх, хто знаходиться у відкритих водах.

Міжнародний день біологічного різноманіття. На жаль, біологічне різноманіття продовжує скорочуватися, а екологічна рівновага піддається суттєвим змінам. Близько 60 відсотків екологічної системи деградує або використовується нерозважливо, що веде до втрати біологічного різноманіття.

Всесвітній союз охорони природи виділяє кілька основних факторів, які нищать біологічне різноманіття. Насамперед, йдеться про забруднення навколишнього середовища, глобальні кліматичні зміни, опустелювання, зростання населення і надмірне споживання, безрозсудне використання природних ресурсів.

Одне слово, усі ці загрози для флори і фауни планети є результатом діяльності людей. Тож цього дня кожному варто замислитися про власну відповідальність за майбутнє всього живого на землі.

Іменинники сьогодні Йосип, Микола, Василь, Олена, Юлія, Роман.

11-12-й місячний день. Місяць у знаку Терези. Непоганий і досить плідний період для ділового співробітництва, заснованого на взаєморозумінні і відсутності будь-яких розбіжностей. Негативним моментом є те, що ускладнюється прийняття рішень.

Можна довгий час вагатися між усіма «за» і «проти», вишукувати як позитиви, так і недоліки, обмірковувати, але так і не дійти остаточного судження. Тому прийняття відповідальних рішень краще перенести на інший, більш сприятливий для цього час.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1917 році: -1,7°; а найтеплішим у 2007-му: +32,0°.