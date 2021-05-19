19 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні праведника Іова Багатостраждального; шанувальникам огірків слід гарненько попрацювати на землі

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять праведника Іова Багатостраждального. Він жив в Північній Аравії за 2000-1500 років до Різдва Христового. Життя і страждання святого описані у Біблії («Книга Іова»). Іов був людиною благочестивою, його поважали співгромадяни. Але, по волі Божій, на його будинок впали нещастя: він втратив дітей, багатства і був уражений проказою. Його залишили друзі і знайомі, і навіть дружина йому радила похулити Господа і померти. На що Іов відповів: «Невже тільки добро ми будемо приймати від Бога, а зла не будемо?».

Бачачи смиренність і довготерпіння Іова, Господь його винагородив: повернув йому здоров’я і багатство. У Іова народилися чудові діти, а сам він прожив ще 140 років.

У давнину українці на Іова сіяли боби та горох, і називали його ще «огірковим днем». За народними спостереженнями, якщо ви хочете отримати врожай огірків, то не можна в цей день лінуватися.

Якщо в цей день погода ясна, то врожай огірків буде відмінний. Багато роси вранці – на гарну погоду, нема роси – буде дощ.

У цей день здавна дуже шанували росу, яка могла дати здоров'я, тому не можна її спеціально збивати.

Іменинники: Денис, Іван та Василь.

8-9-й місячний день. Місяць у знаку Лев. Багатьох людей тягне до спілкування і розваг. У ці дні практично всі розважальні заклади отримують стабільний дохід. Особливо це стосується казино, тоталізаторів і залів гральних автоматів.

Потрібно бути готовим до боротьби зі спокусами, обманом та ілюзіями. Необхідно стримувати себе і не демонструвати негативне ставлення до оточуючих людей.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1952 році: +1,1°; а найтеплішим у 1979-му: +32,4°.