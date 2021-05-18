18 травня: народний календар і астровісник

День боротьби за права кримськотатарського народу, церква сьогодні згадує святу великомученицю Ірину

День боротьби за права кримськотатарського народу. 18-го травня, починаючи з 1994-го року, в Україні відзначається «День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу», яка сталася 18-20 травня 1944-го року. Впродовж цих років існувала надія на повноцінне відновлення вільного життя корінного народу Криму, надія, що колишній жах переслідувань залишився в минулому назавжди...

Однак окупація півострова російськими військами 2014 року знову принесла кримськотатарському народу дискримінацію та безпідставні політичні утиски на рідній землі. Тож з метою підтримки боротьби громадян України - кримських татар - за реалізацію своїх прав як представників корінного народу, відповідно до статті 112 Конституції України було встановлено День боротьби за права кримськотатарського народу, який відзначається відтоді щорічно 18 травня.

Церква сьогодні згадує святу великомученицю Ірину. Свята Ірина Македонська була першою жінкою, прославленою в лику великомучеників і знаходиться в одному ряді з самим Георгієм Змієборцем.

«Прийшли Ярини – не прикривай сіни», - казали в давнину, маючи на увазі, що холодів вже не буде. На Ярини господині зазвичай займалися висадкою розсади. Висаджуючи молоду капусту, селянки промовляли: «Не будь голенастою, будь пузатою; не будь пустою, будь пружною; не будь красною, будь смачною!» Подібні замовляння існували до кожного овочу. Але був ще такий нюанс: розсаду ніколи не висаджували в четвер, вважаючи, що тоді капусту понівечать шкідники. Розсаду садили обов’язково натщесерце, аби пожерливі кури не склювали.

Іменини відзначають: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Клавдія.

7-8-й місячний день. Місяць у знаку Лев. Нині слід відкласти всі серйозні фінансові справи, пов'язані з великими коштами, щоб уникнути втрат. Так само не варто укладати угоди з нерухомістю, акціями та підписувати серйозні договори. У більшості людей у цей день проявляється схильність до підвищеного зарозумілості і як ніколи загострюється схильність до лестощів.

Досить складний цей день для спілкування з товаришами по службі або партнерами. Старі незавершені справи мають тенденцію спливати саме в цей день і відбирати як ніколи багато сил і часу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1941 році: + 3,0°; а найтеплішим у 1909-му: +32,1°.