У Роттердамі фанати з мосту дивилися відкриття Євробачення

У центрі нідерландського Роттердама міст Еразма, який через форму та білий колір ще називають «Лебідь-міст», вкрили фанати Євробачення.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, з прапорами, шаликами та плакатами люди з мосту вітали учасників Євробачення, які прибували на офіційну церемонію відкриття, що проходить на території круїзного термінала Cruise Terminal Rotterdam.

У Роттердамі фанати Євробачення вишикувалися на мосту, щоб побачити церемонію відкриття / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Варто зазначити, що довжина мосту «Лебідь» становить 802 метри і майже його половина була заповнена фанами пісенного конкурсу. А ще з нагоди офіційного відкриття вночі міст заграє кольорами нідерландського прапора і стане червоно-біло-синім.

Учасники радісно відгукувалися на підтримку вболівальників з мосту і махали прапорцями своїх країн.

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Мер Роттердама Ахмед Абуталеб привітав усіх з церемонію відкриття та зазначив, що місто виглядає дуже святково. А ще закликав усіх учасників відкритися іншим на сцені, а також висловив сподівання, що усі будуть задоволені Євробаченням в Роттердамі.

Як повідомляв Укрінформ, у нідерландському Роттердамі стартувала церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2021.

Захід проходить на території круїзного термінала Cruise Terminal Rotterdam. Бірюзовою килимовою доріжкою крокують учасники пісенного конкурсу.

Взяти участь у церемонії відкриття не змогла Ісландія. У її представника діагностували коронавірус.

Також у члена польської делегації на Євробаченні, що прибула до нідерландського Роттердама, виявили коронавірус. Це з'ясувалося під час планового експрес-тестування у суботу біля комплексу Ahoy, де проходить пісенний конкурс. Відповідно до протоколу ця людина тепер має перебувати на ізоляції. Решта членів делегації мають зробити ПЛР-тести, не контактувати між собою та з оточуючими.

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс проходитиме з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на ньому представить гурт Go_A із піснею "Шум".