17 травня: народний календар і астровісник

Мучениці Пелагії Тарсійської; дізнаємось, чому цього дня раділи дощам і не надто журилися з приводу прохолоди

Сьогодні мучениці Пелагії Тарсійської, яку в народі називали просто Палажкою. Пелагія жила у ІІІ сторіччі у Малій Азії. Вона народилася в родині заможних язичників. Виросла вродливою дівчиною. Імператор хотів, аби вона стала його дружиною, але Пелагія відмовилась, за що й прийняла мученицьку смерть.

В Україні мученицю Пелагію вважали святою заступницею дівчата — вона охороняла дівочу цноту. А ще ця свята була покровителькою птахів.

Тиха й світла ніч без роси цієї днини – наступного дня неодмінно занегодить. Туман над водою довго не розходиться – буде гарна й суха погода. Щодо сухої й теплої погоди у травні у наших пращурів були застереження: «Сухий і теплий май – скупий буде врожай», - казали у давнину. Раділи дощам і не надто журилися з приводу прохолоди.

З іменинами вітайте Микиту, Кирила, Никифора і Палажку.

6–7-й місячний день. Місяць у знаку Рак. За умови високого рівня самоорганізації, уважності і відповідального ставлення до сказаних вами слів цей період буде дуже плідним для ділової активності.

Виниклі напередодні ідеї можуть отримати вагому підтримку з боку інших людей - близьких родичів або нових знайомих.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1936 році: +3,5°; а найтеплішим у 1975-му: +30,7°.