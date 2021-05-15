15 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Бориса і Гліба; Міжнародний день сім’ї, а ще не забудьте також про обряд, щоб весь рік гроші примножувалися

15 травня згадують святих Бориса і Гліба – князів, молодших синів Київського великого князя Володимира Святославича. Обоє були підступно й жорстоко вбиті своїм старшим братом Святополком Окаянним під час міжусобної боротьби за владу. Мощі братів зберігаються разом у Вишгороді у церкві-усипальниці.

В народі цей день називали Бариш-день. Так повелося від того, що ім’я Борис співзвучне зі словом «бариш». Особливо почитав цю дату купецький люд. Торговці прославляли святого Бориса в надії, що він допоможе їм весь рік отримувати гарний прибуток.

Якщо хочете весь рік потреби не знати, проведіть сьогодні спеціальний обряд. Візьміть три монетки і три паперові купюри. Як тільки на небі з’явиться яскраве нічне світило, покладіть гроші на підвіконні таким чином, щоб на них потрапляло місячне світло. Гроші залиште лежати на підвіконні до ранку. Потім перекладіть у гаманець і не витрачайте протягом місяця, вони посилять грошовий потік у ваш дім.

Міжнародний день сім’ї був визначений 1993 року Резолюцією ООН. На думку членів організації, коли зневажаються основні права однієї сім’ї, то і єдність усієї людської спільноти перебуває під загрозою. Сім’я як основний елемент суспільства була і залишається берегинею людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку. Завдяки родині міцніє і розвивається держава, зростає добробут народу.

Іменини цього дня святкують: Борис, Гліб, Давид, Зоя, Панас, Роман.

4-5-й місячний день. Місяць у знаку Рак. Слід обережніше ставитися до кредитування і позичання грошей у борг. Є ймовірність, що доведеться дуже довго чекати їх повернення.

Оскільки у цей час підвищується емоційна чутливість, слід більш тактовно і уважно ставитися до близьких людей, це піде вам лише на користь.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1927 році: -0,1°; а найтеплішим у 1925-му: + 30,2°.