14 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Веремія Запашника, славетного старозаповітного пророка Єремії; чому у цей день не можна давати в борг і якого врожаю слід чекати за погожої днини

Пророк Єремія знаний як автор книг «Пророцтва» і «Плач Єремії». На Веремія казали: «Єремій, Єремій, про посіви розумій». Ніч напередодні Єремії вважалася небезпечною, сни – віщими, а дощ і роса – цілющими. Небесною вологою лікували очі, позбувалися лишаїв. А ще на Ярему садили квасолю. Існували й прикмети: «Коли на Ярему погоже, то й жниво буде пригоже».

За прийнятими звичаями, саме зараз починалися найважчі та виснажливі роботи, які були дуже важливими для хліборобів. Не дивно, що у цей період народ особливо просив Божої допомоги і захисту від негативних природних явищ, які могли б перешкодити отримати багатий врожай.

Цього дня звертали пильну увагу на прикмети. Якщо на Веремія хороша погода - під час збирання пшениці з полів дні також будуть погожі. Якщо на сході сонця у небі немає хмар - літо буде спекотним. Мурахи на Веремія метушаться у мурашнику - весь наступний місяць погода буде дощовою. На Веремія похмурий день - до морозної зими.

А ще на Веремія Запашника не можна давати гроші, продукти, зерно в борг - до невдач у родині і до поганого врожаю.

Іменини відзначають власники таких імен: Веремій (Єремія), Герасим, Макар, Пафнутій, Тамара.

4-й місячний день. Місяць у знаку Близнюки. В силу зростання дипломатичності день хороший для активних контактів і торговельних операцій. Приймаючи рішення, слід утриматися від поверхових суджень, оскільки зростає схильність до необгрунтованих ризиків.

Цей день знаходиться під егідою Венери - таємничої, загадкової і світлої планети. Він здавна вважався жіночим днем. У цей день дівчатам і жінкам належало відпочивати, не завантажувати себе ніякими справами.

Найкраще цього дня, що можна зробити, це підготуватися до наступного тижня. І жодним чином не намагатися зробити всю роботу до кінця робочого дня.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1896 році: + 0,6°; а найтеплішим у 2003-му: +31,3°.