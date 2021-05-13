13 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Якова Теплого, дізнаємось, звідки узялася приказка «У травні женитися - все життя маятися»

Цього дня Церква вшановує пам’ять апостола Якова. Яків - один з апостолів, що згадуються у Новому Завіті. Він був старшим братом Іоана Богослова. Зеведєєвими братів Якова та Івана називали по імені їх батька Зеведія. Брати разом з апостолом Петром вважалися найближчими учнями Ісуса Христа. Тільки їх Син Божий зробив свідками свого Преображення.

Від Якова українські селяни припиняли сватання, вважаючи, що «Хто в травні звінчається, то буде вік маятися», або: «У травні оженився, то вік журився».

У цей день було не прийнято вирушати в далеку дорогу, не скупавшись перед цим у воді з березневого снігу, спеціально припасеної для такого випадку. Селяни вірили, що на Якова по землі починають бродити хвороби, а врятувати від них може тільки березнева вода.

Також на Якова спостерігали схід сонця. Якщо небо при цьому було чистим і ясним, то літо мало бути сонячним. А якщо ввечері зірки зійдуть і подме з півдня теплий вітер, то літо буде грозовим, зате теплим і рясним.

Іменинники сьогодні: Василь, Микита, Єфрем, Максим, Яків.

2-3-й місячний день. Місяць у знаку Близнюки. Час швидких і енергійних справ. В силу зрослої імпульсивності варто зайнятися справами, що не вимагають особливої концентрації уваги і великих затрат часу. Збільшена інтелектуальна активність благотворно позначається на справах, які потребують миттєвого прийняття рішень або пов'язані із добуванням інформації.

Водночас це день боротьби, агресивності і напору. Загострення конфліктів можливе навіть між близькими людьми.

Щоб не нагнітати атмосферу і не псувати настрій ні собі, ні оточенню, бажано докласти максимум старань для придушення негативних емоцій, спрямувавши свою енергійність на фізичні вправи.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1900 році: -0,8°; а найтеплішим у 1996-му: +29,9°.