Помер найстаріший актор у світі Норман Ллойд

Американський актор Норман Ллойд помер у віці 106 років у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Як передає Укрінформ, повідомив його син Майкл виданню The Hollywood Reporter.

Зазначається, що Ллойд був найстаршим діючим актором в світі.

Норман Ллойд народився в 1914 році. Його кар'єра почалася в 30-і роки, він знявся більш ніж в 60 фільмах і телешоу. Серед його робіт ролі в стрічках «Диверсант» і «Заворожений» режисера Альфреда Хічкока.

Він також знімався у фільмі Чарлі Чапліна «Вогні Рампи».