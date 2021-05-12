12 травня: народний календар і астровісник

Всесвітній день медичних сестер; Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми; дев’яти мучеників у Кізику

Всесвітній день медичних сестер відзначається з моменту об’єднання медсестер зі 141 країни світу у професійну громадську організацію - міжнародну раду медичних сестер у 1971 році.

Уперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни англійкою Флоренс Найтінгейл (12.05.1820 – 13.8.1910), на чию честь у день її народження – 12 травня – за рішенням Міжнародної організації Червоного хреста і було встановлено свято. Відтоді і сформувався образ: медсестра - це берегиня, яка виносить з поля бою поранених або стоїть біля операційного столу.

Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми. Хронічна втома - це діагноз, із яким ми зустрічаємося все частіше й частіше. Це захворювання, котре не має точно встановленої причини. Втім синдром хронічної втоми ― це реальна, а не вигадана кимось хвороба. Відомо, що вона є аутоімунним захворюванням і навіть може передаватися повітряно-крапельним шляхом, як вірус.

Синдром хронічної втоми ― не смертельний, але він істотно знижує якість життя і може призвести до серйозних порушень імунної системи.

Тому тим, хто хоче вберегтися від недуги, треба дотримуватися кількох дієвих правил. А саме – повноцінний сон, фізична активність (сидячий спосіб життя є причиною безлічі хвороб), адекватне харчування.

Сьогодні дев’яти мучеників у Кізику, або Дев’ятьох цілителів. Вони проповідували християнство в місті Кізик у Малій Азії, там і загинули за віру. В давнину дев’яти цілителям молилися під час епідемій. Колись існував досить цікавий спосіб «спілкування» з хворобами. В разі епідемій на воротах і дверях чорним дьогтем малювали хрести і писали, звертаючись безпосередньо до хвороби: «Вдома нікого немає. Приходь учора».

Іменини цього дня іменини святкують: Арсеній, Василь та Іван.

1-2-й місячний день. Місяць у знаку Телець. Телець – знак матеріальної стабільності, наполегливості і старанності, тому це найсприятливіший час для проведення різнопланових фінансових операцій і угод.

День гарний для початку циклу фізичних вправ, лікувального голодування або дієти. Будь-які починання у цей день отримують додаткове енергетичне підживлення.

Слід звернути увагу на такі негативні якості, як злість і скупість, оскільки їх подолання допоможе реалізувати нові починання.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1900 році: -2,4°; а найтеплішим у 2003-му +28,8°.