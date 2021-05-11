11 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні у православних українців Радониця, або Проводи – особливий день поминання померлих

Радоницею називають особливий день поминання померлих, який відзначають на 9-й день після Великодня.

Назва цього свята походить від слова «радість». Це здається дивним, адже кладовище асоціюється із жалобою та печаллю, однак у назві цього свята є своя логіка. На Радоницю люди не мають бути у жалобі та сумувати, адже християнське вчення говорить, що за померлих треба радіти. Сенс Радониці в тому, щоб розділити з покійними радість майбутнього Воскресіння. Більше того, Радоницю також називають Великоднем для померлих.

Віряни на Радоницю йдуть у церкву на службу, а одразу після неї вважається правильним йти на кладовище. Біля могили померлих родичів необхідно прибрати і помолитися.

Варто зазначити, що поминальну трапезу на кладовищі влаштовувати не варто. Та й народна традиція, коли залишають їжу на могилах, немає нічого спільного з православним вченням. Також не варто вживати алкоголь.

Їжу, яку ви принесли для покійних, краще віддати нужденним. А вдома з близькими можна влаштувати скромний обід.

Іменинники у цей день Авксентій, Віталій, Зенон, Кирило, Максим.

30-й місячний день. Місяць у знаку Телець. Цей день знаходиться під заступництвом Марса, тому він сповнений енергії. Удача чекає сильних, вольових людей, в яких енергія б'є ключем.

Якщо ви розвинете в цей день бурхливу діяльність, на вас чекає успіх. Однак у вівторок буває важко зосередитися, обрати правильний шлях вирішення проблеми. Але якщо ви все обдумали заздалегідь, то - вперед, без тіні сумніву!

Це гарний день і для фізичних навантажень (спортсменам і дачникам треба брати його на замітку). Витрачена вами енергія легко і швидко відновиться. Тим же, хто зайнятий у цей день тільки розумовою працею, корисно сумістити інтелектуальні вправи із зарядкою.

Якщо ви відчуваєте потяг до спілкування, то краще проведіть час з близькими родичами або старими партнерами, здатними дати правильну пораду і надати моральну підтримку. Дуже корисно покаяння у гріхах минулого і прощення кривдників.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1946 році: +0,6°; а найтеплішим у 1924-му +29,5°.