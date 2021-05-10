10 травня: народний календар і астровісник

Семенів День, християни згадують священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, а ще це День прибирання у своїй кімнаті, Всесвітній день кактуса, День вітряка. Одне слово, є з чого обирати

У цей день християни згадують Симеона. Симеон увірував в Ісуса Христа вже в зрілому віці, що не завадило йому проповідувати вчення Спасителя і стати одним з 70-ти апостолів. Коли був убитий перший Єрусалимський єпископ Яків, християни обрали на його місце Симеона. У віці 120 років Симеон прийняв мученицьку смерть – його розіп’яли на хресті.

Цього дня не можна нести у будинок знайденого на вулиці звірка або птаха. У народі вірили, що такий образ може приймати нечиста сила, щоб у людське житло пробратися.

Хмари швидко по небу біжать – отже, треба чекати досить тривалої негоди. Якщо кричить сова – у найближчі дні похолодає. Вранці трава суха – прикмета до того, що ввечері треба чекати дощу

А серед незвичайних свят сьогодні можна відзначать День вітряка усім «зеленим», а небайдужим до порядку, а також всім, хто раз на рік дає пристойний лад у хаті (бо треба часом прибирати), День прибирання у своїй кімнаті.

Всесвітній день кактуса, що відзначається 10 травня, бере свій початок в Америці. Він знайшов шанувальників і відгук у серцях багатьох кактусівників в Німеччині і Європі. Цей захід має нагадати про низку екологічних проблем, про те, що багатьом кактусам на їх історичній батьківщині загрожує зникнення.

Іменинники сьогодні – Анастасія, Георгій, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро.

29-й місячний день. Місяць у знаку Телець. Досить несприятливий день. Пов'язаний зі зниженням загального життєвого тонусу організму, проявом хронічних захворювань. Велика ймовірність депресивного стану, травм і обманів. День краще провести у вирішенні тільки найнеобхідніших життєвих питань, слід гнати від себе погані думки.

Рекомендовано цуратися конфліктів, як у справах виробничих, так і в особистих відносинах. Характерне підвищення ймовірності сварок і розставань.

Доцільно зменшити фізичні і психічні навантаження. З'являється бажання комфорту і затишку, варто відвідати театр або кіно, розслабитися і смачно повечеряти у ресторані.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1912 році: -1,7°; найтеплішим у 1996-му +28,7°.