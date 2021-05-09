9 травня: народний календар і астровісник

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Фомина неділя, дізнаємось, чому у народі це свято зветься Червона гірка

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - державне свято в Україні, яке офіційно відзначають 9 травня, починаючи з 2016-го року. Нове свято встановлено на заміну радянському «Дню Перемоги».

Відзначення Дня перемоги над нацизмом передбачає переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого.

Слід зазначити, що Україна, не тільки серед колишніх радянських республік, а й з усіх країн світу, зазнала найбільших втрат за роки тієї війни. За різними оцінками, в Україні загинули від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення близько 5 мільйонів. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.

Вихідці з України зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. На боці Об’єднаних Націй вони воювали у складі армій Великої Британії та Канади - 45 тисяч осіб, Польщі - 120 тисяч, СРСР - близько 6 мільйонів, США - 80 тисяч і Франції - 6 тисяч, а також у самій Україні в лавах УПА перебувало до 100 тисяч осіб.

Фомина неділя. За переказами, саме цього дня воскреслий Спаситель постав перед своїми учнями, а Фома отримав своє прізвисько "Невіруючий". Він єдиний із учнів засумнівався, що Христос – не дух, а дійсно матеріально воскреслий Месія. Щоб переконати апостола у своїй матеріальності, Ісус навіть дозволив тому обмацати свої рани. Лише після цього Фома відкинув усякі сумніви.

Чому свято ще зветься Червона гірка? Місцем святкування у старовину завжди вибирали який-небудь пагорб або височину. А головною забавою вважалося скочування великодніх яєць з цієї гірки. Звідси і народна назва свята. За прикметою, чим менше підскакує і чим далі покотиться яйце - тим благополучнішим складеться життя людини.

Іменини цього дня святкують: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан.

28-й місячний день. Місяць у знаку Овен. Сприятливий і світлий день. Дуже корисно бути активним і зберігати гарний настрій. Бажано налаштуватися позитивно і контролювати свої емоції. Сприятлива енергетика цього дня допоможе у будь-яких починаннях.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 році: -1,6°; а найтеплішим у 1985-му +28,5°.