8 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні День пам’яті та примирення в Україні, Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, церква відзначає день Святого Марка

День пам’яті та примирення – пам’ятний день в Україні, що відзначається щороку 8 травня у річницю Перемоги над нацизмом у Європі з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні.

Ця трагедія мала вселенські масштаби, охопивши мало не всю земну кулю, вона тривала шість років і забрала й скалічила десятки мільйонів життів, принесла жахливу руїну і горе усьому людству.

Щоб зупинити криваве безумство і насильство, знадобилася безпрецедентна консолідація з боку всього світового співтовариства і політикуму.

Символом свята вважається червоний мак як вшанування пам’яті усіх загиблих у світових війнах і жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів.

Одне з найбільш благородних свят нашого часу — Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це свято було засноване на честь відомого швейцарського мецената Жана Анрі Дюнана, який народився 8 травня 1828 року. За його ініціативою були створені перші групи волонтерів, які надавали допомогу всім пораненим на полях бойових дій. Також Дюнан став одним з творців всесвітньо відомого комітету Червоного Хреста. Ця організація почала свою роботу у 1863 році. Свою нинішню назву благодійна організація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, здобула у 1986 році. Організація допомагає не лише пораненим воїнам, але й усім постраждалим від стихійних лих та катаклізмів.

Цього дня церква відзначає день Святого Марка. У народі називали цей день Марк Ключник, тому що вважали, що у цього святого є ключі від неба і він може випустити дощ. У народі було поширене вірування, що саме на Марка, 8 травня, з вирію повертаються співочі птахи, тож цей день має ще й назву Пташине голодування.

Іменинники цього дня: Василь, Марко (Марк, Маркіян), Сергій, Сильвестр.

26-27-й місячний день. Місяць у знаку Овен. Цей день характеризується підвищеною імпульсивністю, поспішністю, що межує з необачністю. Краще відкласти справи, що вимагають точності і продуманості, врахування кожної дрібниці. Важливі переговори або укладення договорів можуть бути зірвані буквально через дурниці. Дуже велика ймовірність різного роду конфронтації. Слід остерігатися вогню і гострих предметів.

Корисне спілкування із представниками старшого покоління, що дозволяє набратися життєвої мудрості.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1953 році: +0,5°; а найтеплішим у 1907-му +28,2°.