Лікар-реабілітолог про пози для сну, необхідність ранкової зарядки та здоровий спосіб життя
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Укрінформ
За останніми дослідженнями вчених, люди, котрі ведуть малоактивний спосіб життя, мають удвічі більший ризик тяжко перенести захворювання на COVID-19.
Ми вирішили з’ясувати – що значить малоактивний спосіб життя? Де його критична межа? Наприклад, якщо людина не ходить займатися до спортивного залу, працює вдома за комп’ютером, але регулярно гуляє з собакою, пішки ходить до магазину та прибирає у квартирі, це – все одно малоактивно?
Про рух, як надважливу складову нашого здорового життя ми поговорили з лікарем Інституту вертебрології і реабілітації Михайлом Гриньком.
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