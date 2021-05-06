Лікар-реабілітолог про пози для сну, необхідність ранкової зарядки та здоровий спосіб життя

За останніми дослідженнями вчених, люди, котрі ведуть малоактивний спосіб життя, мають удвічі більший ризик тяжко перенести захворювання на COVID-19.

Ми вирішили з’ясувати – що значить малоактивний спосіб життя? Де його критична межа? Наприклад, якщо людина не ходить займатися до спортивного залу, працює вдома за комп’ютером, але регулярно гуляє з собакою, пішки ходить до магазину та прибирає у квартирі, це – все одно малоактивно?

Про рух, як надважливу складову нашого здорового життя ми поговорили з лікарем Інституту вертебрології і реабілітації Михайлом Гриньком.

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