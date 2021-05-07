7 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні за народним календарем Cавин день, Овсій – овес відсій, і ще з’ясуємо, чому сьогодні краще не збирати трави

У християнському іменослові згадується кілька святих Овсіїв. Найбільш відомі серед них – мученик Євсевій, який жив у І столітті, Євсевій Никомідійський, страчений імператором Діоклетіаном на початку ІV століття, а також преподобний Євсевій Пустельник, який став відлюдником у тому ж ІV столітті.

«Овсій – вівса відсій» народилося через те, що у народі стверджували мовляв, на Овсія всіх гне до землі, а до людей чіпляється марнота. Щоб позбутися від напасті, здійснювали молитви і вмивалися святою водою. До цього дня слід було закінчити посів вівса – звідси й прізвисько Овсія.

Навіть якщо на початку травня стояла хороша погода, селяни не поспішали радіти. Вони знали, що після Євсіїва дня може бути ще 12 днів морозів.

Вважається, що цей день потрібно провести без гучних криків та конфліктів. Цього дня заведено прибирати у будинку та на подвір’ї.

Варто дослухатися власної інтуїції та не поспішати із висновками й рішеннями. Це саме той період, коли варто кілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

Цього дня не можна сваритися, щоб не засмучувати душі мертвих близьких. А ще не можна пити алкоголь на цвинтарі і під час поминок. Якщо сьогодні ви не згадаєте близьких і не підете на цвинтар, то і вас після смерті ніхто не згадає.

Сьогодні краще не збирати трави, вони не будуть лікувальними.

Іменинники сьогодні – Овсій, Олексій, Валентин, Єлизавета, Йосип, Леонтій, Микола, Сергій.

25–26-й місячний день. Місяць у знаку Риба та у знаку Овен. Сьогодні пасивний день. Варто зробити собі вихідний, гарненько виспатися. Можливе загострення хронічних захворювань. Цей день вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду або відрядження.

У цей час доцільно зменшити фізичні і психічні навантаження. Рекомендовано цуратися конфліктів, як у справах бізнесу, так і в особистих відносинах. Характерна підвищена імовірність сварок і розставань.

У цей місячний день можна придбати нові інструменти, необхідні для комфортного садівництва і городництва. У цей день рекомендується обрізка, щеплення і перещеплення кущів і дерев. Можна зайнятися боротьбою з шкідниками і хворобами, а також прибирання листя та бадилля. Займіться благоустроєм саду.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1912 році: -1,6°; а найтеплішим у 1907, 1969-му +29,2°.