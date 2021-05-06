6 травня: народний календар і астровісник

Цього дня відзначається народне свято Юрія Весняного; день пам’яті праведника і великомученика Георгія Побідоносця, а ще дізнаємось, коли можна зібрати цілющу росу

У православному календарі – це день пам’яті праведника і великомученика Георгія Побідоносця – одного з найбільш шанованих святих, який є покровителем воїнів, а також покровителем хліборобства і скотарства у всіх християнських народів. Цей святий також є покровителем України.

Вважається, що на Юрія «весна сходить на землю», а святий цього дня «відмикає землю». Тож цього дня починалися активні польові роботи. На поля, які були засіяні раніше, віруючі виходили служити молебні, ниви окропляли святою водою.

Юрія також вважали захисником свійських тварин, особливо корів. А тому цього дня майже скрізь в Україні виганяли на пасовиська худобу з різними обрядами.

Говорили, що ранкова роса цього дня має цілющу силу. Якщо її зібрати, то можна використовувати цілющу вологу для лікування хвороб і зняття пристріту (навроки). Однак таку росу можна зібрати тільки до сходу сонця.

Наші предки вважали, що не можна нічого в’язати у день Юрія і навіть просто тримати в руках вироби з вовни – вовки всіх овець в отарі перегризуть. Також не можна кричати і лаятися в цей день – може вбити блискавка.

Перед іконою Юрія Змієборця моляться про мир, про захист від ворогів, про порятунок від тяжких хвороб.

Іменини сьогодні святкують: Валерій, Іван, Георгій, Юрій, Олександр.

25-й місячний день. Місяць у знаку Риби. День вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду або відрядження. Присвятіть себе неспішним справах. Дуже корисна концентрація на духовних проблемах, непогано виспатися і відпочити. Можливе загострення хронічних захворювань. Для даного часу властива неквапливість, м'якість, якась млявість.

Сили і енергія в даний час стрімко йдуть на спад. Тому слід закінчувати справи, а також керувати поточними. Свіжі думки та ідеї слід відкласти на потім.

Доцільно зменшити фізичні і психічні навантаження. Рекомендовано цуратися конфліктів, як в справах бізнесу, так і в особистих відносинах. Характерно підвищення ймовірності сварок і розставань.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 році: -0,7°; а найтеплішим у 1954-му +28,4°.