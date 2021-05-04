4 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Міжнародний день пожежників, віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата; дізнаємось, про що віщує тополиний пух і хто виводить співи в голому лісі до неврожаю

Щорічно 4 травня у світі святкують День пожежників. Дата була обрана на честь святого Флоріана Лорхського, покровителя пожежних. Це свято встановили в пам'ять про трагічну подію, яка сталася 1998 року. Тоді в Австралії вирувала масштабна лісова пожежа. Під час гасіння загинуло п'ятеро пожежників. Тож тепер 4 травня вшановують пам'ять пожежних, які загинули на службі. Символом цього дня є червоно-синя стрічка довжиною п'ять сантиметрів і шириною один сантиметр. Червоний колір символізує вогонь, а синій - воду.

За релігійним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата. Священномученики Ісакій, Аполлос і Кідрат померли за віру у Нікомидії у 303 році. Усі троє служили при дворі імператора Діоклетіана. Побачивши твердість і мужність у стражданнях великомученика Георгія і цариці Олександри, вони увірували в Христа, всенародно оголосили себе християнами і стали сміливо викривати Діоклетіана за його беззаконня, та жорстокість. Мучеників засудили до смерті. Мученика Кодрата усікли мечем, а мучеників Аполлоса і Ісаакія заморили голодом. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Проклов день, Януарій, Кіндрат.

На Прокла мала зацвісти черемха. За цим деревом визначали, яким буде літо: якщо черемха зацвітала рано, то літо мало бути теплим і гожим, якщо ні – то прохолодним і дощовим. Якщо на Прокла мураха чиста і сита, то пшениця буде добре родити. З'явився тополиний пух – пора висаджувати огірки. У голому лісі соловей заспівав – до неврожаю.

Іменини відзначають: Кіндрат, Іван, Олексій, Микола, Феодор.

22-23-й місячний день. Місяць у знаку зодіаку Водолій. Це - день провокацій і змін. Бажано ставитися спокійно до різних перешкод, неприємностей і не здаватися. Варто утриматися від сварок і конфліктів, остерігатися агресії. Бажання зупинити зміни може зробити цей день дуже важким. Краще змиритися з тим, що зміни неминучі.

Сприятливий час для різного роду обговорень, нарад і передачі досвіду. Найкращий час поправити своє здоров'я. Усі оздоровчі процедури сприятливі. Фізичні навантаження мають бути помірними.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1965 році: -0,6°; а найтеплішим у 1911-му +28,9°.