5 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права інвалідів; дізнаймося також, про що кує зозуля і що віщує цього дня гроза

Міжнародний день акушерки. Регулярно відзначається з 1991 року у понад 50 країнах світу. Це свято – слушна нагода для кожного замислитися про тих, хто пов’язаний із цією благородною професією і зважити, що акушерки роблять для всього світу. У Спільній заяві Фонду ООН з народонаселення і Міжнародної конфедерації акушерок щодо відзначення 5 травня 2013 року професійного свята зазначалось, що саме від кваліфікованих акушерок, може залежати, чи залишаться живими або будуть помруть майже 300 тисяч жінок щороку і в десять разів більше немовлят. Ключова роль акушерок у добровільному плануванні сім’ї може сприяти запобіганню 87 мільйонам незапланованих вагітностей, багато з яких закінчуються небезпечними абортами та майже третині всіх материнських смертей

Міжнародний день боротьби за права інвалідів покликаний звернути увагу людей на проблеми, пов’язані із захистом прав людей з обмеженими можливостями. Свій початок історія «міжнародного дня боротьби за права інвалідів» бере 5 травня 1992 року. У цей день люди з обмеженими можливостями з сімнадцяти країн, одночасно провели перший загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації інвалідів. З того часу подібні заходи проводяться кожне п’яте травня.

За народними прикметами, якщо цього дня закувала зозуля – більше морозів не буде. Гроза – до багатого врожаю. Не варто йти в ліс одному у цей день, оскільки нечиста сила диявольські хороводи водить і може за собою повести. Коли вранці встановилася ясна погода - прикмета до того, що можна проводити посівні роботи.

Цього дня іменини святкують: Віталій, Всеволод, Гаврило, Климент, Лука, Федір.

24-й місячний день. Місяць у знаку зодіаку Риби. Цього дня здібності до розумової концентрації дещо ослаблені, тому будь-які справи, що потребують конкретики насилу втілюються в життя.

Краще витратити час на активний відпочинок, захоплюючу подорож або присвятити себе мистецтву. Правда, юридичні питання або справи, пов'язані із вкладенням грошей, йдуть без особливих ускладнень.

Відносини з іншими людьми постарайтеся будувати без грубої сили, не конфліктувати. Краще за все не затівати нічого нового, а продовжувати вже початі справи. День гарний для лікування та профілактики здоров'я.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 році: -0,7°; а найтеплішим у 1954-му +28,4°.