3 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Всесвітній день свободи преси; Поливаний понеділок і День сонця

У 1993 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 3 травня Всесвітнім днем свободи преси, зазначивши, що вільна, плюралістична та незалежна преса є необхідним компонентом будь-якого демократичного суспільства. Ця дата була обрана в ознаменування Віндхукської декларації ООН зі сприяння забезпеченню незалежності та плюралізму африканської преси, прийнятої 3 травня 1991 року.

Цього року на 3 травня припадає й Поливаний понеділок. Жартівливе свято у понеділок після Великодня, коли за народними традиціями прийнято обливати дівчат водою і з особливими пасхальними піснями і вітаннями обходити сусідів і родичів. Звичай існує у Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, і у деяких районах Західної України.

Починаючи з 1994 року, Європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії (ISES-Europe), на добровільній основі організовує щорічний День сонця. У цілому Сонце визначає екологію планети. Без нього не було б і повітря, необхідного для життя: воно перетворилося б на рідкий азотний океан навколо завмерлих вод і обледенілого суходолу. Не секрет, що сонячне світло виробляє ще й гормон щастя, тож не полінуйтеся погуляти у сонячний день.

Іменинники цього дня: Олександр, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.

22-й місячний день. Місяць у знаку зодіаку Водолій. Час сприятливий для наукової і інтелектуальної роботи, зокрема, пов'язаної із психологією, соціологією, астрологією.

Період гарний для людей, що мають справу з електрикою, електронікою, новими технологіями, для винахідників, і тих, хто займається чимось незвичайним для більшості людей (наприклад, астрологією).

Час дуже сприятливий для спілкування із однодумцями, друзями за інтересами. Слушний момент для проведення симпозіумів, конференцій, для вступу в гуртки, секції, товариства.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1948 році: -0,8°, а найтеплішим у 1934-му +28,8°.