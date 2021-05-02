2 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні у християн східного обряду Воскресіння Ісуса Христа (Великдень), а ще віряни вшановують пам'ять преподобного Іоанна Ветхопещерника, в народі день цей має й інші назви «День Івана Воїна», «Ветхопечерник», «Бабські іменини»

Великдень, або Христове Воскресіння – головна подія року для православних християн і найбільше церковне свято. Великдень символізує воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Син Божий прийняв смерть за гріхи людей та задля спасіння їх від страшних бід.

Святкування Христового Воскресіння розпочинається зі святкового богослужіння, що відбувається у ніч на Великдень. У храмах парафіяни освячують різноманітні пасхальні кошики, в яких мають бути обов’язково – писанки, крашанки й паски, що символізують свято. Цими та іншими наїдками, серед яких і заборонені на час посту м’ясні страви, слід розговлятися великоднього ранку.

У свято Світлого Христового Воскресіння не слід працювати. Також у Великдень та протягом наступних кількох днів не можна прибирати, прати, прасувати, шити й займатися іншою домашньою роботою.

Не можна цього дня сумувати, сваритися, сперечатися, ображатися, лихословити або засуджувати будь-кого іншого.

Заборонено викидати освячені залишки їжі зі великоднього столу, їх краще віддати птахам та домашнім улюбленцям.

Значення події, яка сталася понад два тисячоліття тому, важко переоцінити, тож ми чуєм повсякчас радісне «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!».

Віряни вшановують сьогодні пам'ять преподобного Іоанна Ветхопещерника, у народі день цей має й інші назви «День Івана Воїна», «Ветхопечерник», «Бабські іменини». Люди молилися і просили Івана розсудити суперечки, вберегти від злодіїв, знайти винних у крадіжці.

За народними прикметами, тепла погода у цей день обіцяє похолодання в кінці місяця. Береза раніше клена розпустилася – до посушливого літа. Якщо до цього дня прилетіли ластівки, журавлі та жайворонки, то похолодання не передбачається.

Іменини відзначають: Віктор, Дмитро, Семен, Іван, Георгій.

21-й місячний день. Місяць у Водолії. День творчої та фізичної активності. Корисно зайнятися пошуками бізнес-пapтнepів та проводити різні фінансові операції. Успішними будуть і пошуки нової роботи, а внутрішнього запасу сил вистачить на всі заплановані дії.

Сьогодні не варто ділитися з кимось своїми таємницями. Заборонено виносити сміття впродовж дня. Не можна нервувати сьогодні.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1962 році: -0.6°; а найтеплішим у 1934-му: +30.0°.