Топ-10 квітів для клумби

Квіткові клумби, які цвітуть протягом усього сезону - мрія кожного садівника. Для цього треба підібрати багаторічні рослини і доповнити композицію яскравими однорічними рослинами з довготривалим цвітінням

Кілька місяців - аж до заморозків - протримаються правильно висаджені: астранція, льон великоквітковий, дербенник іволистий, армерія, антирринум (ще відомий як ротики), гіпсофіла (лищиця), ешольція, чорнобривці, агератум та портулак За матеріалами спеціалізованих сайтів