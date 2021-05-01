Топ-10 квітів для клумби
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Укрінформ
Квіткові клумби, які цвітуть протягом усього сезону - мрія кожного садівника. Для цього треба підібрати багаторічні рослини і доповнити композицію яскравими однорічними рослинами з довготривалим цвітінням
Кілька місяців - аж до заморозків - протримаються правильно висаджені: астранція, льон великоквітковий, дербенник іволистий, армерія, антирринум (ще відомий як ротики), гіпсофіла (лищиця), ешольція, чорнобривці, агератум та портулак
За матеріалами спеціалізованих сайтів