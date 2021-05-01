1 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Свято Весни і Праці; закінчення Великого посту

Традиційна назва останнього місяця весни «травень» походить від слова трава.

Після оранки земель і посіву ще стародавні люди узяли за звичай весело відзначати перший день травня. Вони робили це у надії, що їх праця дасть хороший врожай. Наприклад, стародавні греки у цей день наряджали смужками вовни своєрідну священну сосну Аттіса, яка символізувала чоловіка матері-Землі - Кібелу, на честь його воскресіння. Сосну урочисто несли до храму, і танцювали навколо неї.

Довгий час Першотравень був символом революції, непримиренної класової боротьби. Протягом 70 з гаком років у СРСР цей день відзначався як свято солідарності всіх трудящих. Тепер в Україні 1 Травня відзначається як свято весни і праці.

Закінчується Великий піст. Минають 48 днів відмови від скоромної їжі, від усіх шкідливих звичок і веселощів, минає час покаяння, роздумів і старанних молитов, що готує християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христового (Великдень).

Іменинники цього дня - Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Тамара.

20-й місячний день. Місяць у знаку Козеріг. Ідеальний день для різних практик, спрямованих на очищення і тренування сили духу, прозріння. Бажане усамітнення, адже перебуванні у колективі загрожує конфліктними ситуаціями.

Чи не дуже вдалий час для спілкування із державцями і представниками владних структур. У грошових питаннях також можливі проблеми. Є велика ймовірність затримки в отриманні прибутку, можливі і збитки.

З іншого боку, вирішення питань з нерухомістю, а також всілякі організаторські справи мають бути успішними. Непогано у ці дні здійснити невелику подорож у гори або відвідати лижний курорт.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1940 році: -0,6°; а найтеплішим у 2003-му +26,3°.