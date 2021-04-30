30 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Страсна п’ятниця; за народними традиціями – Зосима-пасічника: дізнаємось, чому у слов’ян бджола вважалася священною комахою

Здавна у Страсну п’ятницю родинне життя українців набувало особливого настрою. Люди намагалися якомога менше розмовляти, не кричати і не лаятися, не встрявати в суперечки. У цей день, окрім дітей і хворих, ніхто не їв, не дзвонили у дзвони, хіба що били в «клепала» – дерев’яну чи бляшану дошку. Увечері майже всі йшли до церкви на поклоніння Святій Плащаниці – у неї був замотаний Ісус після зняття з хреста. Мовчки слухали канон «Плач Богородиці» і приглушене читання Євангелія, адже веселитися не випадало, «бо Христос на розіп’ятті…». Повернувшись з відправи, трохи підкріплювались і знову бралися за роботу; не годилося лише шити, прати, прясти та стругати, «бо то великий гріх!» адже Спасителя розіп’яли і поклали в гроб.

Крім того, Православною церквою у цей день вшановується пам'ять Зосими Соловецького — православного святого, що заснував відомий монастир.

У народі цей день називали «Зосима-Пасічник». За традицією цього дня на пасіки вивозили вулики і проводили спеціальний обряд. Прямо на пасіці встановлювали стіл, на якому мали бути хліб, сіль, водохресна вода і великодня свічка. Потім читали молитву преподобним Зосиму і Саватію, обходили пасіку із запаленою свічкою й окропляли її водою.

Пильно спостерігали за поведінкою бджіл, зокрема, за тим, на які рослини вони полетять першими. Яким з них комахи віддавали перевагу, ті і дадуть найбільший врожай.

Бджола у слов’ян вважалася священною комахою, зокрема, тому, що, згідно з легендою, саме бджоли першими повідомили світу про воскресіння Христа. На Зосима слід було обов’язково скуштувати меду, щоб весь рік здоровим і щасливим бути.

За народними прикметами, якщо небо на світанку червоне – до дощової та вітряної весни; мало бджіл взимку померло – до хорошого врожаю гречки. Якщо ж хмарки у велику хмару збираються – до сильної зливи, а у разі, коли на річках ще залишився лід – до холодного літа.

Іменинники сьогодні Адріан, Олександр, Зосима, Іван, Михайло, Федір.

19-й місячний день. Місяць у знаку Козерог. Це критичний день, варто залишатися вдома, корисно зайнятися медитацією. Не можна у цей день підписувати контракти, про щось домовлятися, особливо це стосується фінансової сфери, під забороною і одруження. Краще влаштуйте собі домашнє спа.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1940 році: -1,5°; а найтеплішим у 1949-му +26,9°.