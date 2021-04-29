29 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Всеукраїнський День футболу; Міжнародний день танцю та День блискавки, тож будьте обережні

29 квітня 1992 року наша національна збірна з футболу провела свій перший матч. Звісно, історія цієї гри в Україні розпочалася не тоді, тридцять років тому, як вважають деякі довідники, а принаймні понад сто років тому, коли відбулися перші матчі футболістів Одеси і Києва, Харкова і Катеринослава. А коли врахувати, що від 1936 року з першого чемпіонату СРСР найкраща українська команда «Динамо» (Київ) є незмінним учасником і найуспішнішим колективом в історії цих змагань, володарем Суперкубку Європи 1975 року, то слід визнати, що історія українського футболу та його слава європейська налічують уже багато десятиріч! Додайте до цього ще й три Золоті м’ячі найкращих гравців Європи від українців Блохіна, Бєланова та Шевченка, і стане зрозумілим: сьогодні є що святкувати українським футбольним фанам.

Міжнародний день танцю відзначається з 1982 року за рішенням ЮНЕСКО у день народження французького балетмейстера Жана Жоржа Новера (1727–1810), видатного – реформатора і теоретика хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як «батько сучасного балету». Жан Жорж Новер виступав як танцівник і очолював балетну трупу в театрі «Друрі-Лейн» у Лондоні. Новер розробив принципи героїчного балету і балету-трагедії. У 1759 вийшла друком його знаменита праця «Листи про танець і балети», де Новер обґрунтував принципи балету-п’єси, які втілюються засобами дієвої пантоміми і танцю у співдружності композитора, хореографа і художника.

Нині слід бути особливо обережними, виходячи на вулицю, адже сьогодні День блискавки (є таке незвичайне свято!). А якщо раптом піде злива й пролунає грім, то найліпше залишитися вдома або завітати на гостину до сусідів по під'їзду.

Цього дня іменини святкують: Галина, Ірина, Леонід, Богуслав та Роберт.

18-19-й місячний день. Місяць у знаку Стрілець. Це - період ідеальний для вирішення питань, пов'язаних з юриспруденцією і будь-якими правовими питаннями. Можна сміливо подавати заявку в органи влади на створення юридичних осіб, громадських організацій або дочірніх підприємств. Будь-які бюрократичні питання вирішуються на подив легко, практично самі собою. Усі подорожі і відрядження також матимуть успіх і пройдуть без особливих пригод.

Прекрасний час для звільнення від давніх шкідливих звичок та для саморозвитку.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1915 році: -1,1°; а найтеплішим у 1957-му: +26,1°.