SWEET.TV розпочав прем’єру фільму про нову методику для дітей з особливими потребами

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV розпочав онлайн-прем’єру фільму про нову освітню методику для дітей з синдромом Дауна та аутизмом.

Стрічка «Зірки на Землі» буде доступна з 29 квітня до 2 травня, подивитися її безкоштовно можуть усі зареєстровані користувачі сервісу. Проєкт реалізувала компанія «ДобранічФільм» за підтримки Українського культурного фонду.

«Для нас дуже важливо підтримувати проєкти, на кшталт «Зірки на Землі». Ми вважаємо, що діти з синдромом Дауна та аутизмом — повноцінні члени нашого соціуму. Фільм «Зірки на Землі» розповідає не просто про освітню методику, він здатен зробити життя кожної дитини з особливими освітніми потребами на багато яскравішим. Ми завжди залюбки долучаємося до підтримки подібних проєктів», — зазначає директор з маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

О 15:00, 29 квітня відбудеться онлайн-пресконференція за участі творців картини, представників Українського культурного фонду та SWEET.TV. Трансляція конференції пройде на сторінці проєкту «Зірки на Землі»: https://www.facebook.com/ProjectStarsontheEarth

У фільмі «Зірки на Землі» команда тьюторів 15 днів проводила заняття з акторської майстерності, музики, живопису, пластичного мистецтва, анімації, написання сценаріїв та інших кінохудожніх дисциплін для групи з 16 дітей. Половина з них — нормотипові, а решта — діти з медичними діагнозами та особливими освітніми потребами (розлади аутичного спектра, синдром Дауна тощо). За перебігом програми спостерігала кваліфікована психологиня, яка по завершенню програми зафіксувала поліпшення комунікаційних навичок, збільшення рівня впевненості у собі, ініціативності та успіхів у навчанні.

Співавторкою проєкту та режисеркою документального фільму стала Сніжана Гусаревич, яка вже кілька років успішно працює в українській документалістиці. Продюсеркою виступила Світлана Рудюк. Музику до фільму написав музикант Сергій Сидоренко, він співпрацює з такими зірками українського шоу-бізнесу, як «Океан Ельзи», Монатік, Альона Альона, Тіна Кароль, Іван Дорн та інші. Також Сергій разом з майстрами компанії Yamaha розробляє музичні інструменти для людей з інвалідністю.

Фільм «Зірки на Землі» доступний у бібліотеці онлайн-кінотеатру SWEET.TV з 29 квітня до 2 травня. Подивитися його можуть всі зареєстровані користувачі сайту SWEET.TV безкоштовно.

Для нових користувачів SWEET.TV діє спеціальна пропозиція, що надає 7 днів безкоштовного доступу до контенту сервісу. На платформі представлені 260+ телеканалів у HD та 4K, серед яких: національні, фільмові, преміальні, спортивні та інші. Також абонентам доступна широка бібліотека фільмів, яку можна дивитися безкоштовно в тарифі: 10 000+ стрічок, прем’єри, українські та голлівудські ексклюзиви, а також фільми зі звукоописами для людей з вадами зору.

Фото з відкритих джерел та SWEET.TV