28 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Всесвітній день охорони праці; дізнаємось чи варто планувати щось важливе

Жодних сумнівів немає, що результати будь-якої трудової діяльності не можуть бути вищими за цінність здоров’я та життя працівника. Утім, за оцінками Міжнародної організації праці (МОП), щорічно відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві. Кожен день у світі помирають у результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві майже 5 тисяч людей.

І все це, на жаль, відбувається, переважно, завдяки так званому "людському фактору". Статистика чітко показує, що найбільш часті випадки травматизму на виробництві відбуваються саме тоді, коли знижується увага працівника.

Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці. У цей день у більш ніж ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці. В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і відзначається щорічно 28 квітня.

Іменинники цього дня Леонід, Анастасія, Аристарх, Віктор, Трохим, Федір.

16-17-й місячний день. Місяць у знаку Скорпіон. Усі важливі заходи, заплановані на цей день будуть вдалими. Для шлюбного союзу період більш ніж відповідний. Сімейне життя буде щасливим і не затьмарений побутовими проблемами, діти народжені у цьому союзі будуть тільки радувати своїх батьків.

Цей день варто провести як день контактів, веселощів, промов, пісень, групових вправ, сублімації статевої енергії. Рекомендується вживати холодне сухе вино або підігрітий кагор - це символ пізнання вічності, зв'язку з рухом, радістю.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: -1,0°; а найтеплішим у 1909-му +27,4°.