27 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Мартина-Лисогона; дізнаємось як ворони рятують лисиць

Сьогодні вшановується пам’ять святителя Мартина, папи Римського. Святитель Мартин Сповідник був уродженцем Тосканської області в Італії. Він здобув хорошу освіту і вступив до кліру Римської Церкви. Після смерті Папи Феодора I пресвітер Мартин був обраний на престол.

Він рішуче виступав проти єретичного вчення монофелітів, яке сповідували Константинопольський патріарх Павло ІІ та імператор Констанс. Тож Мартина Сповідника не раз намагалися вбити за наказом імператора, але всі спроби виявлялися марними. Зрештою імператор заслав Мартина до Херсонеса Таврійського, де той і помер. Єресь монофелітів була засуджена в 680 році на VІ Вселенському Соборі. А мощі папи Мартина перенесли спочатку до Константинополя, а потім до Риму.

У народі цей день називали Мартином-Лисогоном, "воронячим святом", "пташиними оберегами".

За прикметами мисливців, у цей день лисиці переселялися зі старих нір у нові. За старих часів вірили, що перші три дні і три ночі "новосілля" вони бувають сліпі та глухі і що у цей час їх нібито можна ловити голими руками, тому що вони взагалі не помічають і не бояться людини. Вивести їх з такого стану можуть, як вважалося, тільки атаки ворон, які починають їх клювати, рятуючи від мисливців.

Іменинники цього дня Антон, Іван, Мартин.

16-17-й місячний день. Місяць у знаку Скорпіон. Енергетика цілющих сил Сонця в цей час дуже сприятлива. Це період, коли процеси в людському організмі і психіці врівноважені. Емоційний стан людини набирає раціональної форми. Воля і фізична сила дозволяють з великим успіхом реалізовувати всі раніше розпочаті справи. Відмінний час для прояву трудової та розумової активності. Самостійність і і розкутість підсвідомості сприятливо позначаються на прийнятті важливих і доленосних рішень. Дуже плідний час для саморозвитку й творчості.

Водночас важливо в цей день тримати під контролем свої емоції, старатися "тверезо" мислити і тоді у справах буде все виходити. Дуже корисно брати участь в спортивних заходах і заняттях фізкультурою.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1948 році: -3,2°; а найтеплішим у 1968-му +26,6°.