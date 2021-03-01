1 березня: народний календар і астровісник

Зустрічаймо весну, що таке «Рябий тиждень», як розвеселити «бабу Марту» і чи можна знайти спокій у чесності.

Сьогодні не тільки початок весни – цей тиждень – передостанній перед Великим Постом, називали ще «Рябим тижнем». Чому? Тому що в середу і п’ятницю потрібно було постувати. А ще «рябий» тиждень вважали вкрай несприятливим для заміжжя. Завершувався він «Ніжковими заговинами», коли востаннє перед постом їли м’ясні страви і варили холодець.

Про перший весняний місяць наші пращури казали: «Березень березовим віником зиму вимітає, а весну в гості запрошує», «Буває март – за всі місяці варт». Інші українські назви цього місяця: «каплюжник», «капельник», «березоль», «протальник», «перезимник» і навіть пустотливе «заграй-ярочки». У нас початок березня не відзначали, натомість у балканських слов’ян це було справжнє свято. У них березень – єдиний у місяць року, що має «жіночу» подобу: болгари, македонці, східні серби називали його «бабою Мартою». Цього дня святкували, вивішували щось червоне, аби «розвеселити бабу Марту»; плели спеціальні амулети «мартениці», які мали берегти від усілякого лиха. А ще стукали залізними предметами, дзвонили у дзвоники. Першими на вулицю виходили дівчата, аби красою та молодістю потішити ту ж таки «бабу Марту». Працювати цього дня було суворо заборонено, натомість не гріх було випити трохи ракії.

Іменинники сьогодні Павло, Данило, Макар.

18-19 місячні дні. Місяць у Терезах. Стихія дня – вогонь, але його енергія – пасивна. Ключові слова – чесність і спокій. Головне застереження цієї місячної доби: уникайте егоцентричних тенденцій. В іншому разі ризикуєте втратити авторитет і повагу серед друзів і навіть серед рідних. Добре відпочивати, але не переспіть – матимете клопоти через три дні. Стрижка цього дня може призвести до якоїсь матеріальної втрати, погіршення самопочуття. Можуть також захворіти і ваші домашні улюбленці, які надзвичайно тонко відчувають стан господарів. Щасливі кольори – зелений, малахітовий, смарагдовий.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1985 році: –18,5, а найтеплішим у 1989 - +11,6.