Плани "Великої реставрації" в Україні на 2021 рік
Інфографіка
Укрінформ
Програма включає культурні, наукові та громадські об'єкти країни з першого ряду
Згідно з заявою міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, впродовж трьох років планується реставрувати та добудувати близько 150 культурних пам'яток в усіх регіонах України, серед яких, зокрема, Національний художній музей у Києві, Олеський замок, Національна філармонія, Підгорецький замок, Миколаївська астрономічна обсерваторія, Національний літературно-меморіальний музей Сковороди, Одеська філармонія, Замок Радзивіллів
За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів