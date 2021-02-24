24 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Власа – чи візьме зима ноги на плечі, хто нині святкуватиме і про гадання на кавовій гущі.

Сьогодні священномученика Власія, єпископа Севастійського. Подейкували, що Влас у цей день пильно наглядає за всіма тваринами, особливо за худобою. Напередодні чоловіки нагадували своїм жінкам: «Дивіться, молодиці, щоб завтра принесли раненько водиці з криниці!» Нею наповнювали пляшечки, кидали туди по шматочку воску зі страсної свічки й ставили на покуть, де вона мала стояти три дні. У цей час начебто Влас освячував воду. Потім частину її виливали в криницю, а рештою скроплювали тварин. Ті господарі, які мали багато худоби, запрошували батюшку, аби той відслужив молебень, після чого з іконою та свяченою водою йшли до стайні, щоб благословити тварин. На Херсонщині в цей день відзначали так званий «Бабський празник». Жінки намагалися не працювати. Під обід молодиці йшли до шинку й «замочували корови, щоб були лагідними». За столом жінки жартували, пліткували, співали пісень. Потім, повернувшись додому, днищами (пристроєм, у який застромлювали гребеня) «били своїх чоловіків, аби вони були ласкавими до своїх дружин».

З Уласом пов’язували й закінчення зими. «Пролив Улас олії на дороги – пора зимі вбирати ноги», «Прийшов Улас – з печі злазь». Підмічайте: якщо цього дня відлига, то морозів більше не буде.

Іменинники сьогодні Влас, Всеволод, Дмитро.

13-14 місячні дні. Середа – екватор тижня, планета дня – Меркурій. Цей день інколи називають магічним. Особливо уважним треба бути до прикмет та різного роду знаків: випадково почутої фрази, поведінки домашніх тварин, польоту пташки, форми хмарки на небі. Якщо хмарок катма, або ж стільки, що й не розгледіти чогось конкретного – погадайте на кавовій гущі. Правда чи не правда, а все ж розвага. День енергетичного очищення і накопичення інформації. Але дивіться, не перенакопичте! Для переїзду і подорожей час несприятливий. Корисно контактувати з людьми, працювати з заповзяттяттям і наснагою. Сни збуваються, але не одразу. І тільки хороші.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1888 році: -20,7; а найтеплішим у 1990 – +15,8.