23 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Прохора; чи почує лютий весну, а також у які двері можна стукати, а які – обходити десятою дорогою.

Сьогодні ікони Божої Матері «Огнедивної», праведної Галини, а також преподобного Прохора. Преподобний Прохор жив у 12 столітті й був ченцем Києво-Печерського монастиря. Прославився він тим, що під час великого голоду виготовляв власноруч хлібці з лободи і роздавав їх люду, за що його прозвали Прохором Лободником. Благословенний ченцем хліб з лободи був не гіршим за справжній хліб, а вкрадений – гірким як полин. Прожив Прохір майже сто років, зажив серед киян слави невтомного помічника і захисника простого люду від княжого свавілля. Похований у Ближніх печерах, неподалік від преподобного Антонія Печерського. Мощі святого покояться там і донині.

За народними прикметами, якщо 23, 24, 25 лютого іній на деревах, то слід чекати дощ на Мокія Мокрого (24 травня), а це означає, що все літо буде «мокрим». Селяни казали: «На Прохора лютий бушує, але все одно – весну чує», «Прохір – на тепло повернув», «До Прохора стара охала: «Ой, студено!», прийшов Прохір та Влас: «Невже скоро весна у нас?»

Іменинники сьогодні Прохор, Ганна, Галина, Валентина.

12-13 місячні дні. Місяць у Раку. Символ дня – серце, але планета дня – Марс, тож місцями обіцяє бути гаряче. Дослухайтеся до власного серця, воно підкаже єдино правильне рішення – не забувайте, що один із козирів Рака – незбагненна інтуїція, а також удавайтеся до дипломатичних ходів. Сміливо звертайтеся за допомогою, «стукайте і вам відчинять». Можливо. Коли ж ні – шукайте інші двері, і бог вам у поміч. І ще: чим би ви сьогодні не займалися – робіть все без поспіху і суєти. Просвітленого вівторка!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1945 році: – 22,7, а найтеплішим у 1998 - +11,2.