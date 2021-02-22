22 лютого: народний календар і астровісник

Не всякий Панкратій на хліб багатий; хто ховається в тумані, та чи варто сьогодні займатися хатніми справами.

Сьогодні святого мученика Никифора з Антіохії Сирійської, а також преподобного Панкратія Печерського, що в Дальніх печерах. «Не всякий Панкратій на хліб багатий», - казали колись у давнину наші пращури. Зима хоч і добігала кінця, але попереду чекали ще декілька сутужних місяців, коли було і холодно, і головне – голодно, адже минулорічні запаси хліба танули на очах, треба було економити. А ще примічали: «На Никифора темна ніч – зима швидко втече».

Католики цього дня вшановують святу Аполлонію – ранньохристиянську мученицю, яка постраждала за віру під час гонінь на християн за правління імператора Деція. Ця свята була надзвичайно популярною в країнах Східної Європи. Чехи кажуть, що свята Аполена буває часто «загорнута в туман». З цього дня починалися тумани, які поволі «з’їдали» сніги. До Аполлонії зверталися, коли боліли зуби, челюсті, і взагалі – при захворюваннях голови. Цю святу вважають своєю покровителькою стоматологи.

До речі, в Японії сьогодні День кішки.

Іменинники сьогодні Тихон, Геннадій, Никифір.

11-12 місячні дні; Місяць у Раку. На зміну бурхливим почуттям, а то й пристрастям, емоційному неспокою і турбулентності приходять мудрість, спокій і тиша. Сьогодні не варто розпочинати щось важливе і ставити надзавдання. Відпочинок, і ще раз відпочинок. Не варто навіть займатися хатніми справами. Хіба що трішечки прогулятися зимовим садом. Подивитися, чи зайці з мишами яблуні не попідгризали. Ввечері обов’язково треба вмоститися біля каміна, розкинути пасьянс, погадати на картах таро. Сни здебільшого правдиві, можуть бути і віщими. Остерігайтесь крові; розбитий посуд, розлита рідина віщують самотність. Поганим знаком будуть і сльози. Життєстверджувального понеділка!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: -25,0; найтеплішим у 1990 – +12,7.