10 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Палладія і Юхима; чи буде мокрим літо і готуймося до молодика у Водолії.

Сьогодні преподобного Палладія пустельника, а також Єфрема Сиріна. Палладій жив у ІV столітті. З юних років він оселився в суворій Сирійській пустелі, а за аскетичне життя, цілком віддане молитві, Господь наділив його даром чудотворіння. Якось біля його келії знайшли вбитого купця. Підозри впали на Палладія, його хотіли навіть стратити, але святий, помолившись, воскресив чоловіка. Той розповів про справжніх убивць, які, пограбувавши його і жорстоко вбивши, навмисне підкинули до келії святого.

Єфрем Сирін – видатний наставник духовного життя, поет, один із великих учителів Церкви ІV століття. Автор невеликої великопісної молитви «Господи і Владико живота мого…», яку так і називають – «молитвою Єфрема Сиріна». Була однією з улюблених молитов Миколи Гоголя та Івана Буніна.

В народі цей день називали Юхимом. Якщо сьогодні вітряно, то літо буде мокрим, бо «Юхим приніс вітер на сире літо».

Іменинники дня Юхим, Володимир, Ольга.

28, 29 місячні дні. Завтра місяць оновиться у Водолії. День Гекати. Один із найважчих днів усього місячного циклу, коли концентрація негативної енергії досить висока. Втім, не все так безнадійно і похмуро: позитиву додасть життєствердний і мудрий Водолій, в якому сьогодні вже перебуватиме Місяць. Він стимулюватиме інтерес до активного соціального життя, небайдужості. Таланитиме самовідданим ентузіастам, фанатам своєї справи і дивакам, переконаним, що добро завжди перемагає зло. Дехто й дійсно годен буде сьогодні гори звернути, але обережно: пам’ятайте про міру.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: – 25,6, а найтеплішим у 2002 - +10,3.